Belediye sınırlarında yine aynı tablo

20 belediye sınırında Ersin Tatar’ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Lefkoşa, Girne ve Gönyeli’nin de aralarında bulunduğu 6 belediyede ise Mustafa Akıncı ipi önde göğüsledi. CTP adayı Erhürman, Dikmen ve Akdoğan belediye sınırları ile hiçbir belediyeye bağlı olmayan özel Pile bölgesinde ilk sırada yer aldı



Siyasi tarihimizde önemli seçimlerinden birisini daha geride bıraktık. Şimdi gözler ikinci tur için bu pazara çevrildi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan olarak seçime katılan Ersin Tatar seçimden birinci olarak çıkarken, Cumhurbaşkanı olarak seçime katılan Mustafa Akıncı da az farkla ikinci çıktı.

Ana muhalefet partisi lideri Tufan Erhürman seçimde üçüncü sırada yer aldı.

5 yıl önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna benzer sonuçlar çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. 2015’te, UBP destekli Eroğlu birinci, Akıncı ikinci ve CTP adayı Sibel Siber de 2020 seçimlerine yakın oy oranlarıyla üçüncü sırada yer almıştı. 2015’te de dördüncü sırada yer alan Kudret Özersay oylarını büyük miktarda yitirse de yarışı yine dördüncü sırada bitirdi.



3 ilçede Akıncı, 3 ilçede Tatar



Seçimin birinci turunun ilçe düzeyinde yapılan değerlendirmelerde Akıncı’nın Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne olmak üzere 3 ilçede, Tatar’ın ise Mağusa, Lefke ve İskele olmak üzere yine 3 ilçede ilk sırada yer aldığını gördük.

Peki İlçeler düzeyinde bu karışık tablo yaşanırken, alt yönetim birimlerimiz belediye sınırlarındaki tablo nasıl şekillendi?



Belediye sınırlarında ne oldu?



Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda yapılan seçimlerin belediye sınırları dâhilindeki sonuçlarına baktığımız zaman 20 belediye sınırında Ersin Tatar’ın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Önceki seçimlerde Derviş Eroğlu, 15 belediye sınırında bu başarıyı yakalamıştı. Lefkoşa, Girne ve Gönyeli’nin de aralarında bulunduğu 6 belediyede ise Mustafa Akıncı ipi önde göğüsledi. Akıncı açısından bir önceki seçimin ilk turunda da durum farklı değildi, yine 6 belediye sınırında seçimi birinci tamamlamıştı. CTP adayı Erhürman, Dikmen ve Akdoğan belediye sınırları ile hiçbir belediyeye bağlı olmayan özel Pile bölgesinde ilk sırada yer aldı.

İkinci tura ilk iki adayın katılacağını dikkate alarak belediye sınırlarında yarışı ikinci sırada bitiren adaylara baktığımızda, Akıncı’nın 11 belediyede ikinci olduğunu görüyoruz. Ersin Tatar ise 10 belediyede ikinci olurken, Tufan Erhürman 5 belediyede, Erhan Arıklı ise 2 belediyede yarışı ikinci sırada tamamladı.