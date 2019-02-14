Behiç Ak’ın, “Zelzele” Antilogos Tiyatrosu'nda oynayacak
Behiç Ak’ın, “Zelzele” adlı eseri “7 Richter” adıyla Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Antilogos Tiyatrosu'nda oynayacak
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Türk karikatürist, yazar ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak’ın, “Zelzele” adlı eserinin “7 Richter” adıyla Kıbrıs’ın güneyinde yer alan Antilogos Tiyatrosu'nda oynayacağı bildirildi.
Politis gazetesi, oyunun 6 Mart’ta, saat 20.30’da, “Flea Theatre” tiyatrosunda sahneleneceğini yazdı.
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Etiketler : tiyatro, behiç ak, Antilogos Tiyatrosu
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