Bebek ölümüne adli soruşturma

Devrim DEMİR

H.K.- F.K. çiftinin bebeği anne karnında doğumuna az bir süre kala, ‘Hidrosefali‘ (Kafa içindeki suyun artması) beyin tümörü hastalığına yakalandı, doğumdan 15 gün sonra yaşama veda etti.

Anne karnındaki süreçte rahatsızlığı belli olmayan ve cinsiyeti kız olduğu öğrenilen bebeğin hastalığını aile doğuma çok az bir süre kala 1 Temmuz’da öğrendi.

5 Temmuz tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen kız bebek, gözlerini hiç açmadı, bir kez bile ağlamadı sadece nefes alıyordu.

‘Hidrosefali’ teşhisi ile yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulan bebek 19 Temmuz tarihinde yaşamını kaybetti.

Bir hafta Lefkoşa Hastanesi morgunda tutulan bebeğe, dün ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapıldı.

İleri soruşturma amaçlı bebekten alınan bazı dokular Türkiye’ye gönderilecek.

15 günlük kız bebeğinin kesin ölüm sebebini gelecek olan patalojik sonuçlar belirleyecek.

Aile, dün sabah bebeklerini otopsi yapılmadan son kez görmek için hastanedeydi.

9 ay boyunca bebeklerini kucaklarına almak için beklerken, ölümü ile yıkılan çift bugün kız bebeklerini son yolculuklarına uğurlayacaklar.

Baba: “Doğduğunda sadece nefes alıyordu”

Kucaklarına almak için sabırla bekledikleri bebeklerinin ölümü ile yıkılan aile, YENİDÜZEN’e konuştu.

Baba H.K., eşinin 1 Temmuz tarihinde kontrol için doktora gittiğinde durumu öğrendiğini ve 5 Temmuz tarihinde sezaryen doğuma alındığını kaydetti.

H.K., “Bebeğimiz kızdı ve doğduğu gün sadece nefes alıyordu hiç ağlamadı. Yeni doğan bölümünde hemen yoğun bakım servisine alındı ve orada gözetim altındaydı. Beynindeki tümör nedeniyle başında şişlik vardı ama hayatını sonlandırma gibi bir düşünce aklımızdan geçmedi” dedi.

“Hem o hem biz acı çekmek istemedik”

Doğumundan hemen sonra yeni doğan yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulduğunu ifade eden baba H.K., “Doktor bize tedavi önerdi ancak bebeğimizin tümörü beyini ele geçirmiş durumdaydı. Hidrosefali tedavisi için en sık tercih edilen yöntem şant takılmasıdır. Doktor bize bu tedaviyi önerdi ancak tümör artık beyini ele geçirmiş durumdaydı. Müdahaleyi bu yüzden kabul etmedik, çünkü o da biz de daha fazla acı çekmek istemedik”

“Çok büyük şanssızlık yaşadık”

Altı yıl önce dünya evine giren ve tüp bebek yapma kararı alan çiftin bebekleri otuz üçüncü haftaya kadar anne karnında her hangi bir olumsuzluk görülmedi. Hamileliğinin son haftasında kontrol için gittiği gün bebeğin durumunu öğrenen anne, dört gün sonra ameliyata alındı ve kız bebeği dünyaya geldi. Hayata 15 gün tutunabilen bebeğin babası H.K, “Biz gerekli araştırmaları yapıyoruz. Tüp bebekte bu hastalık riski var mı? Genetik mi? bir enfeksiyon sonucumu bunların sonuçlarını bekleyeceğiz. Yaşadığımız tamamen büyük bir şanssızlıktı” sözlerini kullandı.

H.K.: “Altı yıl bekledik kucağımıza almak için”

YENİDÜZEN’e konuşan baba H.K., eşi ile altı yıldır bu mutlu anı beklediklerini kaydetti.

Doğacak olan bebekleri için her şeyi hazırladıklarını ifade eden H.K., “Odasını hazırlamıştık. Perdeleri hazırdı, önceki gün almam için beni aradılar. Çok büyük bir travma hem benim hem eşim için. Çok büyük maddi külfet altında bebek sahibi olmak için çabaladık ama olmadı. Bu hastalık 5 milyonda bir anne karnında görülen bir hastalıktı. Bize şans geldi.”

Aile patolojik sonuçları bekleyecek

15 günlük bebeğe dün otopsi yapıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren otopsiye, poliste katıldı. Bebekten alınan bir takım dokular, patolojiye gönderildi. Aile, Türkiye’den gelecek sonuçlara göre hareket edecek.

Polis bebek ölümü ile ilgili adli soruşturma başaltı.

Küçük bebek bugün defnedilecek

Anne karnında yakalandığı hastalık sonucu doğumundan 10 gün sonra yaşamını kaybeden bebek, bugün ailesi tarafından teslim alınarak son yolculuğuna uğurlanacak.