Baybars: “İmar planına doğru”

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, Mağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı hazırlıklarının katılımcı anlayış çerçevesinde, ekonomik ve sosyal unsurlar değerlendirilerek belirlenen takvime uygun olarak devam ettiğini açıkladı.

Baybars, Mağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı sürecinde hazırlanan mevcut durum raporunun, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda sunulduğunu belirtti.

Katılımcıların sağladığı görüş ve ek bilgiler ışığında revize edilen raporun 25-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nda temel referans belge olarak kullanılacağını da söyleyen Baybars’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: Mağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı sürecinde hazırlanan mevcut durum raporu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda sunuldu.

Şehir Planlama Dairesi’nin Mağusa Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi ve İskele Belediyesi ile iş birliği içerisinde düzenlediği toplantılar 4-5-6-11 ve 12 Şubat tarihlerinde gerçekleşti.

Davetlilerden geniş ilgi gören toplantılarda, mevcut durum raporunda yer alan verilerin ve tespitlerin doğrulamasını yapmak ve bir sonraki aşamada düzenlenecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayına sağlıklı bir zemin oluşturmak amaçlanmıştır.

Katılımcıların sağladığı görüş ve ek bilgiler ışığında revize edilen mevcut durum raporu, 25 – 27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Vizyon ve Stratejiler Çalıştayında temel referans belge olarak kullanılacaktır. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce basına duyurulduğu üzere, Mağusa – Yeniboğaziçi – İskele İmar Planı hazırlıkları katılımcı bir anlayış çerçevesinde ve ekonomik ve sosyal unsurlar değerlendirilerek belirlenen takvime uygun olarak devam etmektedir.