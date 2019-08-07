 Batı Nil Virüsü’ne karşı ara bölgede mücadele

Batı Nil Virüsü’ne karşı Birleşmiş Milletler’in (BM) de katkısıyla, ara bölgede sivrisineklere karşı mücadele yürütülüyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs genelinde görülen ve ölümlere yol açan Batı Nil Virüsü ve virüsün bulaşmasında etken rol üstlenen sivrisineklerle mücadelenin, BM’nin de katkılarıyla ara bölgede sürdürüldüğünü yazdılar.

Habere göre, Kıbrıs Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Alvertos Karis konuya ilişkin açıklamasında, virüsün bulaşmasına sebep olan sivrisineklerle mücadelenin BM’nin katkılarıyla ara bölgede de sürdürüldüğünü, ayrıca İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyindeki vakalar konusunda bilgi alış verişinde bulunulduğunu belirtti.

Karis, virüs vakalarının güneydeki sayısının 2, kuzeydeki sayısının ise 6 olduğunu ifade ederek, sivrisineklerin olası yumurtlama ve üreme alanlarının ortadan kaldırılması konusunda mücadelenin genişleteceğini de sözlerine ekledi.