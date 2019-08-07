Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3.  Batı Nil Virüsü’ne karşı ara bölgede mücadele
 Batı Nil Virüsü’ne karşı ara bölgede mücadele

 Batı Nil Virüsü’ne karşı ara bölgede mücadele

 Batı Nil Virüsü’ne karşı Birleşmiş Milletler’in de katkısıyla, ara bölgede sivrisineklere karşı mücadele yürütülüyor.

A+A-

 Batı Nil Virüsü’ne karşı Birleşmiş Milletler’in (BM) de katkısıyla, ara bölgede sivrisineklere karşı mücadele yürütülüyor.

Alithia ve diğer gazeteler,  Kıbrıs genelinde görülen ve ölümlere yol açan Batı Nil Virüsü ve virüsün bulaşmasında etken rol üstlenen sivrisineklerle mücadelenin, BM’nin de katkılarıyla ara bölgede sürdürüldüğünü yazdılar.

Habere göre, Kıbrıs Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Alvertos Karis konuya ilişkin açıklamasında, virüsün bulaşmasına sebep olan sivrisineklerle mücadelenin BM’nin katkılarıyla ara bölgede de sürdürüldüğünü, ayrıca İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla, Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyindeki vakalar konusunda bilgi alış verişinde bulunulduğunu belirtti.

Karis, virüs vakalarının güneydeki sayısının 2, kuzeydeki sayısının ise 6 olduğunu ifade ederek, sivrisineklerin olası yumurtlama ve üreme alanlarının ortadan kaldırılması konusunda mücadelenin genişleteceğini de sözlerine ekledi.

 

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
“Bir kişinin şuuru açıldı, üç kişi taburcu oldu, yeni hasta yok”“Bir kişinin şuuru açıldı, üç kişi taburcu oldu ”Sağlık Bakanı Ali Pilli’den YENİDÜZEN’e, Batı Nil Virüsü ile ilgili son bilgiler
 Batı Nil Virüsü için iki toplumlu toplantı Batı Nil Virüsü için iki toplumlu toplantı
İki vakada Batı Nil Virüsü şüphesiİki vakada Batı Nil Virüsü şüphesiYakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde iki vakada Batı Nil Virüsü şüphesi.