Başsavcı Aşkan İlgen, emekli oldu. İlgen, Ocak 2008’den beri Başsavcı olarak görev yapıyordu.

İlgen’in emekli olmasının ardından Yüksek Savcılar Kurulu, Başsavcı için münhal açtı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, 10 günlük başvuru süresinin 20 Temmuz’da tamamlanmasının ardından Yüksek Savcılar Kurulu başvuruları değerlendirerek yeni Başsavcı’yı atayacak.

9 üyeli Yüksek Savcılar Kurulu’nda 7 savcı 2 de yargıç görev yapıyor.

Aşkan İlgen’in emekli olmasıyla boşalan Başsavcılık makamına, Başsavcı Yardımcısı Ersoy Ölçter vekalet ediyor.