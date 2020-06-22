Başbakan Tatar isyan etti: Hazmedemiyorum!

Meclis Genel Kurulu’nda Ünal Üstel’in görevden alınması ve ‘izinsiz jet’e ilişkin kürsüye gelen Başbakan Ersin Tatar, ‘Biz jet olayının tüm çalışmalarına gölge düşürmesini hazmedemediğini’ söyledi.

Tatar’ın ifadeleri şöyle:

“Hepimiz sorumluyuz ama bu kadar hizmet, bu kadar çalışma… Bütün bunları değerlendirdiğimizde bir jet olayının bu kadar çalışmaya gölge düşürmesini hazmedemiyorum.

Hiç de gerek yoktu. 1 Temmuz’a ne kalmıştı. Bir jet olayı ile bu kadar emeğin paçavra edilmesini hazmetmem mümkün değil. Aldığım duyumlara göre hiçbir karantina koşulu yokmuş gibi dolaşıldı, kim verdi bu rahatlığı, hazmedemiyorum, rapor çıksın göreceğiz. Benim aldığım karar siyasidir. Bu jet burara gelecek iseydi, benim haberim olacaktı. 3’tü dokuz kişi oldu… Neden benim haberim olmadı”.

“Bir jetle başımıza neler geldi”

Başbakan Ersin Tatar, ‘jet’ olayının gündemi meşgul etmeye devam etmesinin kendilerini ‘üzdüğünü’ belirtti. Pandemi sürecinde Hükümet’in çok yoğun çalıştığını hatırlatan Başbakan, ‘jet krizi’nin nelere mal olduğunu da görüldüğünü kaydetti.

“Ben bu kadarını söylemekle yetinmek istiyorum. Polis raporundan ön bilgi aldım Ombudsman’ı da aradım, polis raporunu alır almaz göndereceğimi söyledim” diyen Tatar, bu olayın kendilerini üzdüğünü, ‘şeffaf, açık net’ bir şekilde yürütüleceğini savundu.

“Bir önerge, ilk 3 kişiydi, sonra 9 kişi olmuş. Bazı hatalar olabilir. Bu jetin gelmesiyle başımıza neler geldi… Ben böyle uygun gördüm böyle yaptım” diyen Tatar, polis raporunu aldıktan sonra paylaşacağını da yineledi.

Polis raporuna ilişkin ön bilgi alarak kendi değerlendirmesini yaptığını söyleyen Tatar, “Bir kere böyle bir önergeden benim önceden haberim olmalıydı. Bakanlar Kurulu’nda haberim oldu. Bu Başbakan olarak benim takdirimdir. Başbakan’ın takdirindedir” dedi.

‘Ben söyleyeceğimi söyledim’ diyen Başbakan Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın polis soruşturmasındaki hangi bulgulara göre Üstel’in görevden alındığına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

“Mahkeme değil ki burası, ben Başbakan’ım…”

“Mahkeme değil ki burası, ben Başbakan’ım… Beni burada mahkemedeymiş gibi sorgularsınız” diyen Tatar, Muhalefetin ısrarlı sorularına tepki gösterdi.

Tatar, “Ben bir adım attım, ortağıma hesap verecek durumda değilim, ortağımda adım atmak isterse kendi bilir” dedi.