Bariyerlere çarpıp takla attı

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde, bugün saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatma Funda Hordan (K-49), yönetimindeki KT 695 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada alt geçit çıkışına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Funda Hordan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Hordan (E-51) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar: Edim KORKMAZEL