Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kötü koşullarda barındırıldıkları, çalışma izinlerinin yapılmadığı ve pasaportlarına el konulduğu şikayetiyle polise giden kayıt dışı yabancı işçilerle ilgili konuştu: “Mağdur olan kişilerin geriye dönük ödemeleri yapılacak”

Kimi işçiler inşaatta çalışmaya başlarken mağdur olan işçiler ise, şartları düzelene kadar çalışmayı reddediyor.

Dün Çalışma Bakanlığı görevlilerinin şantiyeye giderek işçilerle görüştüğü belirtildi.

Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın işçilerle görüşerek araştırma yaptığı kaydedildi.

Harmancı’nın iddiası: “Belediye denetimlerini birkaç ayda bir yapıyor, iki ay önceki denetimde bir sıkıntı yoktu”

Dila ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Pazartesi günü polise giderek işveren hakkında şikayetçi olan yabancı işçilerin ‘geriye dönük olarak ödeneceğini’ kaydetti.

250 yabancı işçinin polise giderek, 200’ünün polise ödenmediği, kötü koşullarda barındırıldıkları, çalışma izinlerinin yapılmadığı ve pasaportlarına el konulduğu şikayetiyle ifade verdiği olayda, Çalışma Bakanlığı müfettişleri harekete geçmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, “195 ifade de inceleniyor, 40-45’inin alacağının olmadığı tespit edildi. Ancak geriye kalan mağdur olan işçilerin geriye dönük olarak sigorta primleri ve çalışma izinleri, maaş ödemeleri yapılacak. Müfettiş, müdür ve müsteşarımızın işverenden aldığı bilgi bu yönde” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Belediye denetimlerini birkaç ayda bir yapıyor, iki ay önceki denetimde bir sıkıntı yoktu” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, dün Bakanlıkta bu konu ile ilgili bir toplantı yapıldığını ve her detayın araştırıldığını kaydetti.

Geriye dönük ödemeler yapıldıktan sonrasında ise, işçilerle işverenin birlikte çalışıp çalışmayacağının kendilerine bağlı olduğunu dile getirdi.

İşçilerin yaşam koşulu değişmedi…

YENİDÜZEN’in şantiyedeki gözlemine göre, işçilerin yaşam koşulları henüz değişmedi.

Mağdur olan işçiler, şartları düzelene kadar çalışmayı reddederken, kimi işçiler hala inşaatta çalışıyor.

Dün Çalışma Bakanlığı görevlilerinin şantiyeye giderek işçilerle görüştüğü de belirtildi.

Barolar Birliği ve Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın, işçilerle görüşerek araştırma yaptığı kaydedildi.

Hukukçular, işçilerin yaşadığı yeri gözlemleyerek, yaşam koşullarını değerlendirdi.

İnsan hakları savunucuları, işçilerle birebir konuşarak bilgi de edindi.

Sağlık Bakanlığı: “Bizim yetkimiz yok”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, şantiyede yaşayan işçilerin yaşam koşullarının Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile Belediyede olduğunu kaydetti. Çaygür, “Yaşam koşulları, bir odada kaç kişinin kalabileceği, standartlar, metrekaresine kadar bellidir ve denetim de Çalışma Bakanlığındadır. Ayrıca belediye de ilgilidir. Sağlık Bakanlığı bir hastalık veya denetim talebi üzerine konuyla ilgilenebilir. Ancak bakanlığımıza henüz böyle bir talepte bulunulmadı” dedi.

Lefkoşa Kaymakamlığı da, yetkinin Çalışma Bakanlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nde olduğunu yineledi.

Harmancı: “Daha önce denetim yapıldığında bir sorun yoktu”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Dün akşam bir denetim yapıldı. Gündüz olmasını tercih etmiyoruz. Kaç kişinin kaldığı, yaşam şartları tespit edildi. Belediye denetimlerini birkaç ayda bir yapıyor, iki ay önceki denetimde bir sıkıntı yoktu. Tespitlerimiz sonucuna göre, gerekirse inşaat standartlar yerine getirilene kadar kapatılacak” dedi.