Barikatlarda ‘olağanüstü’ haller

YENİDÜZEN

Kıbrıs'ın güneyinde Bakanlar Kurulu kararıyla Kıbrıs'ın kuzeyi ile Kıbrıs'ın güneyi arasındaki 4 geçiş noktasının, bir haftalığına kapatılması tartışmaları sürerken, hali hazırda açık olan kapılarda ise alışık olunmayan görüntüler ortaya çıkmakta.

Lefkoşa’daki Ledra Palace barikatındaki, Kıbrıslı Rum görevliler, Corona Virüs tedbirleri kapsamında geçiş yapan kişilerin ateşini ölçmekte.

Türkçe hazırlanmış küçük el broşürlerinin de barikatlarda ayrıca geçiş yapan kişilere “son zamanlarda “Çin ve civar ülkelere seyahat yaptınız mı?” sorusu da sorulmakta.

Kapılar hala kapalı

Kermiya, Ledra Palace, Pirgo, Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarından geçişler devam ederken diğer noktalarda kapılar hala kapalı. Lokmacı barikatında hafta sonu yapılan eylemin ardından da barikat geçişlere açılmadı.

Öte yandan dönüşlerde Kıbrıslı Rum görevlilerin yaptığı kimlik kontrolü uygulaması da tepkiler sonucunda dün itibariyle sonlandı.

En işlek geçiş noktalarından biri olan Lokmacı barikatındaki son durum CNA foto-muhabirinin objektifine böyle yansıdı.

Geçişlerde Kıbrıslı Rum görevliler ateş ölçerken

Hafta sonu tarihi bir eyleme sahne olan Lokmacı Barikatı hala kapalı...

Fotoğraflar CNA