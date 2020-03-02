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Barikatlarda ‘olağanüstü’ haller

Barikatlarda ‘olağanüstü’ haller

Geçiş noktalarındaki Corona Virüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor, Kıbrıslı Rum görevliler geçiş yapan kişilere Türkçe bilgilendirici el kitabı dağıtıp ateş ölçerken, Kıbrıslı Türk yetkililer henüz bu konuda her hangi bir uygulama başlatmadı. 

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YENİDÜZEN

Kıbrıs'ın güneyinde Bakanlar Kurulu kararıyla Kıbrıs'ın kuzeyi ile Kıbrıs'ın güneyi  arasındaki 4 geçiş noktasının, bir haftalığına kapatılması tartışmaları sürerken, hali hazırda açık olan kapılarda ise alışık olunmayan görüntüler ortaya çıkmakta.

Lefkoşa’daki Ledra Palace barikatındaki, Kıbrıslı Rum görevliler, Corona Virüs tedbirleri kapsamında geçiş yapan kişilerin ateşini ölçmekte.

Türkçe hazırlanmış küçük el broşürlerinin de barikatlarda ayrıca geçiş yapan kişilere “son zamanlarda “Çin ve civar ülkelere seyahat yaptınız mı?” sorusu da sorulmakta. 

Kapılar hala kapalı

Kermiya, Ledra Palace, Pirgo, Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarından geçişler devam ederken diğer noktalarda kapılar hala kapalı. Lokmacı barikatında hafta sonu yapılan eylemin ardından da barikat geçişlere açılmadı.

Öte yandan dönüşlerde Kıbrıslı Rum görevlilerin yaptığı kimlik kontrolü uygulaması da tepkiler sonucunda dün itibariyle sonlandı.  

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En işlek geçiş noktalarından biri olan Lokmacı barikatındaki son durum CNA foto-muhabirinin objektifine böyle yansıdı. 

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Geçişlerde Kıbrıslı Rum görevliler ateş ölçerken

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Hafta sonu tarihi bir eyleme sahne olan Lokmacı Barikatı hala kapalı...

 

 

Fotoğraflar CNA

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