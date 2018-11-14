‘Bana vuran başkasıydı’

Didem MENTEŞ

Dikmen’de 9 Kasım günü bisikletiyle yol kenarında yürürken bir aracın çarpması sonucu yaralanan 66 yaşındaki Salih Övgü, kendisine çarpan şoförün kazanın üzerini örtmeye çalıştığını iddia etti.

“Bana vuran sarı saçlı biriydi, ama onun ehliyeti yoktu diye diğeri ‘sana vuran bendim’ dedi. Yalan söyledikleri belliydi” iddiasında bulunan Övgü, kendisine çarpan 42 yaşındaki M.P'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Salih Övgü’nün oğlu Zihni Övgü ise polisin detaylı soruşturma yapmayıp kaza dosyasını kapatmaya çalıştığını ileri sürerek, “ karşı taraftan ifade alınıp alınmadığı bilinmiyor. Kaza yerinde kroki çizildi mi bilinmiyor. Karşı taraf tanıdık polisleri aradı ve bu işi kapattırdılar” iddiasında bulundu.

Bu arada Polis Basın Subaylığı, kazayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü, dosyanın kapatılmaya çalışılmadığını belirtti. Ayrıca şoför M.P'den alkol tespit edilmediğini aktaran polis, şahsa “dikkatsiz sürüş” nedeniyle dava okunduğunu açıkladı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi gören Salih Övgü ve yanında kalan oğlu Zihni Övgü, YENİDÜZEN’e konuştu.

Salih Övgü: “Bana vuran sarı saçlı biriydi, ama onun ehliyeti yoktu diye onu geri çektiler, diğeri ‘sana vuran bendim’ dedi. Yalan söyledikleri belliydi. Polise de olayı kapattırmaya çalışıyorlar. Ben bana çarpan adamdan şikayetçiyim, davacıyım”

“Bana çarpan adamdan şikayetçiyim”

Başına 15 dikiş atılan ve dün öğleden sonra sol ayağından ameliyat olan Salih Övgü yaşadıklarını şöyle anlattı: “Cuma günü marketten çıktım, bisikletimin koluna poşeti koydum ve bisikleti tutarak yürümeye başladım. Dikmen İlkokulu’nun orada beyaz parke taşına yakın gidiyordum. Hava normal karanlıktı. Bir araba arkamdan çok süratli gelirdi. Ayağımın dibine yaklaştığında arabayı gördüm ve bana çarptı. Frene bile basmadı. Her şey 1 saniyede oldu. Ben yukarı giderken o çapraz şekilde gelip vurdu. Ben arabanın camından içeri girdim. Arabanın içinde tavanın ışığı yanıyordu. Camdan çıktıktan sonra bir baktım sol ayak bileğim tutmaz oldu. Arabanın sahibi yanıma geldi, başka biri daha geldi ve ‘doğrult bunu da tamamdır’ dedi. İkisine de baktım tanıdığım birileri değil. Sinir bağladım, bir şey yapamadım. Acımdan kımıldayamadım. Canım yandı. Ayak kemiğim gitti. Bana vuran sarı saçlı biriydi ama onun ehliyeti yoktu diye onu geri çektiler, diğeri ‘sana vuran bendim’ dedi. Yalan söyledikleri belliydi. Polise de olayı kapattırmaya çalışıyorlar. Ben bana çarpan adamdan şikayetçiyim, davacıyım”

Salih Övgü’nün oğlu Zihni Övgü: “Polis babama alkol testi yaptı, karşı tarafa yapıldı mı bilinmiyor. Başkasına alkol testi yaptırıp, onu mu dosyaya mı koydular bunu anlamadım. Karşı taraftan ifade alınıp alınmadığı bilinmiyor. Kaza yerinde kroki çizildi mi bilinmiyor. Karşı taraf tanıdık polisleri aradı ve bu işi kapattırdılar”

Zihni Övgü: “Polis detaylı soruşturma yapmıyor”

Salih Özvgü’nün oğlu Zihni Övgü ise şunları aktardı: “Boğaz Karakol’u kaza olduğunu haber verdi ben o akşam hastaneye geldim. Acilde babamın başına 15 dikiş attılar. Onu attıkları sırada hepimizi dışarı çıkardılar. 1 saat ya geçti ya geçmedi polis geldi ve babama alkol testi yaptı. Karşı tarafın ailesi geldi, babamın içki koktuğunu iddia etti. Ama babam alkol almadı. Başkasına alkol testi yaptırıp, onu mu dosyaya mı koydular bunu anlamadım. Neden bizi apar topar dışarı çıkardılar. Karşı taraftan ifade alınıp alınmadığı bilinmiyor. Kaza yerinde kroki çizildi mi, adam o gece tutuklu kaldı mı kalmadı mı bilinmiyor. Polis detaylı soruşturma yapmıyor. Karşı taraf tanıdık polisleri aradı ve bu işi kapattırdılar. Normalde dosya Boğaz Karakolu’ndan Girne’ye intikal etmesi gerekirdi. Dosya intikal ettirilmedi, bisikleti de karakolda tuttular ki polis davacı olmadan dosyayı kapatmaya çalıştılar. Bizi herhangi bir ihtiyacımız var mı yok mu diye de arayıp sormadılar. Babamın ayağına takılan platini yoksulluk kartı çıkartarak yaptık. Karşı taraf sigortanın bizi arayacağını söyledi ama arayan olmadı. 66 yaşında adamın bedelini kim ödeyecek, bu adam artık işleyemeyecek. Dün sabah karakola gittim. Bir polis ile tartıştım. Kazanın fotoğraflarının çekilmediğini söyledi ama çekildi. Dün gece tekrar hastaneye geldiler, acele ifade almaya çalıştılar. Ben babama hiçbir şey konuşma dedim.”

Polis Basın Subaylığı ise kazayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü, dosyanın kapatılmaya çalışılmadığını belirtti. Ayrıca şoför M.P'den alkol tespit edilmediğini aktaran polis, şahsa “dikkatsiz sürüş” nedeniyle dava okunduğunu açıkladı

Kaza nasıl oldu?

Bu arada 9 Kasım Cuma günü saat 18:30 raddelerinde Dikmen Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; EE 719 plakalı araç sürücüsü 42 yaşındaki M.P, yolun güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, aynı istikamette yolun sol şeridi içinde elinde bisikletini tutup yürüyen 66 yaşındaki Salih Övgü'ye aracının ön sol kısmı ile çarpması sonucu yaşandı.