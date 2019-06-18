"Bana kalsa genel sekreterlik görevini tercih ederim"

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, UBP Genel Sekreterliği’ni bırakacağını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, ilerleyen süreçte parti içinden bir ismin Genel Sekreter seçileceğini ifade ederek, kendisinin Bakan olarak ülkeye ve partiye katkı koyacağını söyledi.

BRT’de katıldığı programda ülke ve parti gündemini değerlendiren Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, merak edilen ve ilk olarak kendisine yöneltilen Genel Sekreterlik sorusu ile ilgili son noktayı koydu. Taçoy, Genel sekterlik makamına seçimle geldiğinin altını çizerek, görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalıştığını kaydetti. Genel Başkan Ersin Tatar tarafından kendisine Bakanlık görevinin verildiğini dile getiren Taçoy şöyle konuştu:

“Şunu izah etmek istiyorum: Bana kalsa ben bakanlık yerine genel sekreterlik görevini tercih ederim ama madem bana bakanlık görevi layık görüldü ben bu görevi en iyi şekilde yapmak durumundayım. Genel Başkanım öneri yaptığında Bakanlık görevini bırakabileceğimi söyledim. Önümüzdeki günlerde genel sekreterlik görevini bırakacağım ve bir başka arkadaş bu görevi alarak yola devam edecek. UBP, sıfır problemle yola devam edecektir. Olayı büyütecek noktada değilim, ülkemin partimin gelişmesi için tecrübemi, bilgimi, enerjimi ortaya koyacağım.

“SÜREÇ, ANLAŞMA OLMADIĞINI GÖSTERDİ”

UBP- HP koalisyonu ile ilgili sorulan bir soru üzerine koalisyon sürecini değerlendiren Taçoy, UBP kurultayından sonra UBP’nin iktidara geleceği söylemlerinin olduğunu, bu konuda UBP’nin bir şey yapmamasına, sadece muhalefet anlayışını ortaya koymasına rağmen UBP-HP anlaşarak devam eder dedikodularının çıktığını söyledi ve “Hükümetin istifası gerçekleştikten sonra yaşanan süreç göstermiştir ki böyle bir anlaşma olmadı, koalisyon bozulduktan sonra masaya oturulduğunu herkes gördü.” Dedi.

“2035 YILINA KADAR PLAN ÇIKARTTIK”

Bakan Taçoy’un gündeminde fuar, enerji, elektrik kurumu gibi konular da vardı. 43. KKTC uluslararası fuarında her gün birkaç saat fuara vakit ayırdığını belirten Taçoy, sanayicinin sıkıntılarını çok iyi bildiğini, interaktif çalışma gerçekleştirerek bu sorunları birinci ağızdan dinlediğini kaydetti. “Ekonomik gelişme stratejisinin yapılması gerekir” diyen Taçoy, 2035 yılına kadar plan çıkarttıklarını, görev dağılımının yapıldığını söyledi.

“BIRAKIN SANTRAL ALMAYI, KURUMU BULAMAYACAĞIZ”

Elektrik kurumu ile ilgili de değerlendirmede bulunan Taçoy, “Santral konusunda araştırmalar devam ediyor. Elektrik kurumu santral alımı istiyor. Kurum içinde yapılması gereken çok iş var. Kurum iyiye doğru gidecek ama proje gerektirir, aklımızda da var. Şu anki durumuyla uzun süre gidemez. Böyle giderse bırakın santral almayı kurumu bulamayacağız. Yapısal olarak tedbirler alınmalı.” İfadelerine yer verdi. Taçoy, özelleştirmenin gündemde olmadığını kaydederek şu anki mevcut çalışma yapısına değindi, regülasyonun olmadığına vurgu yaptı, Hayatı insanlar adına daha kaliteli ve ucuz yapabilmenin yollarını aranması gerektiğini söyledi.

“KURGU DOĞRU YAPILMALI”

3’lü tarife ile ilgili de konuşan Taçoy, nisan ve mayıs ayının en düşük faturaların olduğunu, tüketimin arttığı aylara gelindiğini ve gelecek olan tabloya bakarak çalışma yapacaklarını kaydetti. Zam yaparak bu tarifeye geçmenin yanlış olduğunu söylediklerini dile getiren Taçoy, “gelinen noktada fiyatı aşağı nasıl çekileceğini çalışacağız. Başarmamak mümkün değildir, mümkün olan karşılıklı anlayışla bunu başarabilmektir.” dedi. Önümüzdeki yıl içinde 130 kişinin emekli olacağını da anımsatan Taçoy, bunun ikramiyelerini kurum ödeyecek, kurgu doğru yapılmalı.” Dedi.

“GEÇEN SÖYLEDİĞİ BAŞKA, BUGÜN SÖYLEDİĞİ BAŞKA”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini anımsatan Taçoy, Cumhurbaşkanının o dönemde yaptığı açıklamaları hatırlattı. Taçoy, Akıncının, “Rum’un anlaşma tavrı yok” dediğini söyleyerek, “Sayın Akıncı, bir yıl içinde çözüme götürürüm, yapamazsam istifa ederim dedi. Ne oldu? Hareket yok, Rumlarla anlaşma olmayacağını daha fazla anlamış durumdayız diyor. Geçen söylediği başka bugün başka. Halkın taktirine bırakıyoruz.” dedi. Akdeniz’in sıcak olduğunu da dile getiren Taçoy, işin boyutunun ciddi olmasının gerektiğini, bu ciddiyetin anlanması gerektiğini ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.