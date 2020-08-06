‘Balkondan eve tırmandı, yüzüne yumruk attı’

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Mülke Tecavüz’ ve ‘Darp’ suçlarından tutuklanan zanlı O.A, aleyhindeki soruşturma tamamlandı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, zanlının kendisinden ayrılmasını istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı P.T’nin evine balkondan tırmanarak izinsiz olarak içeriye girdiğini ve kız arkadaşını tokatladığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını da söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını ve zanlının Nijerya vatandaşı olup öğrenci olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.