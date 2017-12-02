BAKANLIK’TAN TÜZÜĞE AYKIRI İZİN!

Didem MENTEŞ

İZİNSİZ, ONAYSIZ… Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel’in imzasını taşıdığı iddia edilen izin belgesinde, ‘tüzüğe aykırı bir şekilde’ tarihi binanın dibine çalışma yapılmasına göz yumulduğu, yapının Anıtlar Yüksek Kurulu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Girne Belediyesi tarafından ‘ONAYSIZ, İZİNSİZ’ olduğu ortaya çıktı. ÇALIŞMA DURDURULDU… Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü söz konusu yerde çalışma yapılması için belediyeden alınmış bir izin bulunmadığını söyleyerek, işletmenin önceki gece başlattığı çalışmaların akşam saatlerinde durdurulduğunu açıkladı ONAY YOK… Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli kendilerine kapalı mekan için müracaat yapılmadığını, söz konusu bölgenin koruma bölgesi olduğu için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayı gerektiğini söyledi. MÜSTEŞARA ULAŞILAMADI… Bu arada konuya ilişkin aradığımız Turizm Bakanlığı’ndan aradığımız ama içeride bulunmayan Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel’in cep telefonu da gün boyu kapalıydı. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na ulaşıldı ancak Ataoğlu “görüşmede olduğu için” konuyla ilgili açıklama alınamadı



Girne Antik Limanı’nda eski Gümrük Binası’nın dibindeki yere, bir işletmenin KAPALI MEKAN yapması için Turizm Bakanlığı tarafından yazı verildi, İZİNSİZ olarak çalışmaları başlayan yapı Girne Belediyesi tarafından durduruldu.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel’in imzasını taşıdığı söylenen belgede, ‘tüzüğe aykırı bir şekilde’ tarihi binanın dibine çalışma yapılmasına göz yumulduğu, yapının Anıtlar Yüksek Kurulu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Girne Belediyesi tarafından ‘ONAYSIZ, İZİNSİZ’ olduğu ortaya çıktı.

Tüzüğe aykırılık

‘Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü’nü hiçe sayan yazının Turizm Bakanlığı tarafından Girne Belediyesi’ne gönderildiği öğrenildi.

Yazıda kapalı mekanın üst tarafı açılıp kapanan bir sistemden oluşacağı, alanda “düzenleme” ve “yenileme” yapılacağı belirtildiği de elde edilen bilgiler arasında…

Söz konusu yerin daha önce camlı bir mekan olduğu ve hiçbir izin bulunmadığı da aktarıldı. Ayrıca bahse konu yerdeki çiçekliklerin üzerinin kapatıldığı ve kaldırımın da işgal edildiği görüldü.

Güngördü: “Belediyeden inşaat izni alınmadı”

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü söz konusu yerde çalışma yapılması için belediyeden alınmış bir izin bulunmadığını söyleyerek, işletmenin önceki gece başlattığı çalışmaların akşam saatlerinde durdurulduğunu açıkladı. Turizm Bakanlığı’na ait yazının ellerinde ulaştığını gerekli dairelere ve kurumlarla iletişime geçileceğini aktaran Güngördü, gerekli görüş ve onaylar doğrultusunda adımların atılacağını aktardı.

Azimli: “Müracaat yok, onay yok… Müdahalede bulunmak yasaktır”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli ise kendilerine kapalı mekan için müracaat yapılmadığını, söz konusu bölgenin koruma bölgesi olduğu için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayı gerektiğini söyledi. Girne Belediyesi’nin çalışmayı durdurduğunu öğrendiğini aktaran Azimli, “Eğer Girne Belediyesi müdahale etmesiydi biz müdahale edecektik” dedi. Azimli, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan onaylanmadan orada bir müdahalede bulunmasının yasak olduğunu dile getirdi.

Bu arada Anıtlar Yüksek Kurulu’nun söz konusu yer için herhangi bir izni bulunmadığı öğrenildi.

Gencer: “Keyfi işler yapılıyor”

Deniz Turizmi İşletmecileri Birliği Başkanı Faik Gencer de bu tür olayların daha önce çok yaşandığını, Turizm Bakanlığınca tüzük ve yasaya aykırı olarak ‘keyfi’ işler yapıldığını söyledi.

Girne Limanı’nın çevresine ve görüntüsüne karşı ölümcül bir darbe yapıldığını aktaran Gencer, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Kısa bir süre önce restorancıların, büyük tatların limanın görüntüsünü bozduğu şeklinde söylemleri olduğunu aktaran Gencer, “esas bunlar tamamen limanı kapatıyor. 3 kuruş daha fazla para kazanacaklar diye limanı yok ettiler” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Belediyeden alınmış izin yok”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, söz konusu yerde çalışma yapılması için belediyeden alınmış bir izin bulunmadığını söyleyerek, işletmenin önceki gece başlattığı çalışmaların durdurulduğunu açıkldı. Güngördü, şunları söyledi: “ Biz çardak çalışmasını akşam 20:00- 21:00 aralarında durdurduk. Devam etmeyeceklerini söyledik. Ellerindeki kağıttan bir gün önce belediyenin arşivine vermişler. Turizm Bakanlığı çardağın yenilenmesi ve düzeltilmesini söyledi ama izin makamının belediye olduğunu söyledik. Girne Limanı’nda yaşanan üçüncü vakadır. Bir tanesi daha önce bir restoranda oldu önüne bir çardak yapılması istendi. İşletmecinin elinde Turizm Bakanlığı’nın müsaadesi olduğuna dair bir kağıt vardı. Daha sonra yine limanın girişinde bir büfe konulması için kişinin elinde bir kağıt vardı. Bu da üçüncü vaka oldu. Bu vatandaşa da buraya bu çardağı yapabilirsin diye yazı verildi. Burası eski Gümrük Binası’nın dibidir. Biz dedik ki bu işin inşaat ruhsatı boyutu var, eski Eserler ve Müzeler Dairesi boyutu var. Turizm Bakanlığı bir yazı yazdı diye yapma olmaz. Turizm Bakanlığı, ‘ben prensip olarak buraya bir şey yapılabilir ama diğer kurumlarında izini, görüşü ve onayı alınabilirdi’ dese bu daha doğru olacaktı. Maalesef bu konularda bakanlık bir yazı verir, belediye yardım etmez şeklinde vatandaş ile yüz yüze kalır. Bizim için çok büyük bir sıkıntıdır. Ben dün sabah gidip oraya baktım. Gerekli incelemeler yapılacak. Turizm Bakanlığı’ndan bir mühendis davet edeceğiz ve gidip yerinde göreceğiz ki eski çardak nasıldı, yeni çardak nasıl iyileştiriliyor diye bakacağız. Çeşitli boyutlarıyla çardağın durumu incelenecek. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne ve Şehir Planlama Odası’na da sorulacaktır. Neticede ‘evet’ çıkarsa ve elindeki kağıt yeterliyse çardağı yapabilecek ama ‘hayır’ çıkarsa o da saygı duyacak ve bu işi yapamayacak. En temel olan, böyle bir ihtiyaç olduğunda bize önceden danışılsa, mimar-mühendislerimiz beraber gidip inceleme yapsa, ihtiyaç olup olmadığını saptasalar. Eğer gerçekten yapılması gerekliyse yapı malzemesinden, tipinden boyutundan yüksekliğini, her şeyini etüt etseler buna zaten itirazımız olmayacak”

Deniz Turizmi İşletmecil eri Birliği Başkanı Faik Gencer:

“Keyfi işler yapılıyor… Limanı yok ettiler”

Deniz Turizmi İşletmecileri Birliği Başkanı Faik Gencer de bu tür olayların daha önce çok yaşandığını, Turizm Bakanlığınca tüzük ve yasaya aykırı olarak ‘keyfi’ işler yapıldığını söyledi. Gencer, şunları aktardı: “İlk kez böyle bir şey olmadı. Daha önce iki kez aynı durumla karşılaştık. Bunlar tamamen koltuklara oturan müdür ve müsteşarların keyfi kararlarıdır. Tamamen tüzük ve yasaya aykırı bir şekilde karar verirler. Anıtlar Yüksek Kurulu, Eski Eserler Dairesi, Limanlar Dairesi’nin onayı olmadan Turizm Bakanlığı müsteşarı keyfi bir izin veremez ki. Resmen bu Girne Antik Limana ölümcül darbedir. Aynı şekilde 3-4 restoran daha bu yönde hazırlık yapar. Kısa bir süre önce restorancılar şikayet ederdi ki limandaki büyük yatların görüntüyü bozduğunu söylerlerdi ama bunlar tamamen limanı kapatıyor. 3 kuruş daha fazla para kazanacaklar diye limanı yok ettiler. Hala daha da üç tane oy alacaklar diye seçim yatırımı yaparlar. Bu kadar önemli bir noktada bir işletmeye izin vermek bu kadar kolay mı? Tarihi değeri bu kadar büyük bir ülkede, izin vermek bu kadar basit mi? Kamuya ait bir bölgeyi yaslara aykırı bir şekilde kiralan, doğru dürüst paraları da almazlar. Tüzüğün hiçbir maddesinde böyle bir şey yoktur, her şey belirlenmiştir. Anıtlar Yüksek Kurulu’nda, belediyeden onay gelmeden, Bakanlar Kurulu kararıyla limanın kapalı olduğu bir saate demirleri getirip kaynak yapmaya başlayacaksın. 2-3 günde işi olup bittiye getireceksin. Neden 3 kuruş daha fazla kazanmak için. Eğer o restoranı işletmek kurtarmıyorsa o zaman kapatıp gideceksin. Bunun mazereti de yoktur. Çiçekliğin üzerine dahi halı attılar, çiçekleri kuruttular. Sınırlarının dışına çıktılar, kaldırımı işgal ettiler. Kabul edilecek bir şey değildir.



Eski Gümrük Binası yanındaki yerde yapılacak olan yapı durduruldu

