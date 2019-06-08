Bakanlık ve Cezaevi suskun

Merkezi Cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mithat Can Çalık’ın cezaevinde cep telefonu ile çektiği görüntülerin yayımlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı ve Merkezi Cezaevi Yönetimi sessizliğini koruyor.

Devrim DEMİR

Hükümlü tutuklu olarak bulunduğu cezaevinde Mayıs ayı içerisinde rahatsızlanan ve ambulans geç arandığı iddiası ile hayatın kaybeden 27 yaşındaki Mithat Can Çalık’ın ölümünün yankıları sürerken, cezaevinde ailesi ile cep telefonunda yaptığı görüntülü aramaların fotoğrafları ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’e ulaşarak görüntüleri paylaşan Çalık’ın ailesi, cezaevindeki sisteme isyan etti. Basında yayımlanan cezaevindeki görüntüler ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Merkezi Cezaevi Müdürü her hangi bir açıklama yapmadı.

Çalık’ın ailesi görüntüleri paylaştı

Hayatını kaybeden Mithat Can Çalık’ın ailesi, cezaevinde yaşanan olayı başka bir mahkûmun aracılığı ile öğrendiğini iddia etmiş, aile duruma isyan ederek yaşadıkları süreci YENİDÜZEN’e anlatmıştı.

Merkezi Cezaevinde koğuşlarda mahkûm ve tutukluların çok rahat cep telefonu kullandığını dile getiren aile, oğulları Mithat Can Çalık’la cezaevinde yaptığı görüntülü sohbet ve fotoğrafları YENİDÜZEN’le paylaşmıştı.

Bakanlık ve cezaevi sessiz

Yayımlanan görüntülerin ardından YENİDÜZEN İçişleri Bakanlığı ve Cezaevi Yönetimine ulaştı. İçişleri Bakanlığı ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem cezaevinde mahkûmlar tarafından çekilen fotoğraflarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Çalık ailesi dava açmaya hazırlanıyor

YENİDÜZEN’e konuşan, Mithat Can Çalık’ın kardeşi Hakan Çalık, önümüzdeki hafta ülkeye geleceğini ve kardeşinin ölümü ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Merkezi Cezaevi Yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Kardeşi Mithat Can Çalık’ın ölümü ile ilgili Cezaevi’nin ihmali olduğunu iddia eden Hakan Çalık, bakanlık ve cezaevine dava açacağını duyurdu.