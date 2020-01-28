Bakan Atakan: “Ercan 2020’de bitmezse el koyacağız”

Ercan Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin son güncellemenin Mayıs 2020 olduğunu söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Yetişip yetişmez mi bilmiyorum ama 2020 yılı içerisinde bu havalimanı bir şekilde açılmazsa, yapılabilecekler konusunda Hükümet son derece kararlıdır, aldığımız karar nettir, 1-2 yıl daha belirsizlik içinde olması kabul edilebilir değildir. Feshetmekse, feshetme… Adım atılacaktır” dedi.

Ercan’ın başladığı günden bu yana Türkiye’de 13 havaalanının bitirildiğine de işaret eden Bakan Atakan, son derece net ve kararlı olduklarını, yeni bir uzatmaya, gecikmeye izin vermeyeceklerini, gerekirse el koyacaklarını vurguladı.

Bakan Atakan, inşaata ilişkin son bilgileri de paylaştı. Yapım faaliyetlerini denetlediklerini de söyleyen Atakan, konudaki ciddi takiplerinin devam edeceğinin de altını çizdi.

“Mevcut pist güvenli”

Mevcut pistin son derece güvenli olduğunu belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kapsamlı bakım sürecinden geçirilmesinin şu an için mümkün olmadığını ama trafiğin aksayacağı bir sıkıntı olmadığını söyledi.

300 metrelik bir kısımdaki deformasyonların giderildiğini de ifade eden Atakan, seçimin ülkenin sıkıntılarının giderilmesine engel olmadığını kaydetti.