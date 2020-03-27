Ayrıldığı eşinin telefonunu çaldı

Girne’de meydana gelen ‘soygun’ suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.K., bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fatoş Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı.

Savaşır, zanlının 26 Mart 2020 tarihinde Girne'de Meydana gelen "Soygun" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 26 Mart 2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Şokmar isimli market içerisinde boşanma aşamasındaki eşi O.K’nin arkasından gelip, tasarrufunda bulunan Iphone 8 marka cep telefonunu ittirerek almak suretiyle soygun suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının olay yerinden koşarak kaçtığı esnada Şokmar çalışanları tarafından yakalanarak derhal polise teslim edildiğini mahkemeye aktardı. Tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Polis memuru Fatoş Savaşır zanlının ifadesinde "o telefonu ona ben hediye aldım" beyanında bulunmuştur. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 20 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.