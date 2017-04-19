‘Aykırı Dizeler’ okundu

Lirik Şiir Grubu, 17 Nisan Pazartesi akşamı ‘Aykırı Dizeler’ etkinliğini gerçekleştirdi. Türk ve Dünya edebiyatından şiirlerin okunduğu etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Serkan Soyalan, 2012 yılında çıktıkları bu şiir yolculuğunda, 18’inci etkinliklerini düzenlemenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Lefkoşa’da Barfly’da gerçekleştirilen etkinlikte, Cemay Onalt Müezzin, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu, Serkan Soyalan ve Yıltan Taşçı’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na, gitarıyla genç müzisyen Dehan Çeliktaş eşlik etti.

Etkinlikte konuk okuyucu olarak Hakan Çakmak ve Barış Varoğlu da, Lirik Şiir Grubu’na eşlik etti.