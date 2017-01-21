Ayberk Atilla hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ayberk Atilla’dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. 71 yaşındaki sanatçı, bir süredir mesane kanseri tedavisi görüyordu. Ayberk Atilla geçtiğimiz günlerde hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Mesane kanserine yakalandığını belirten oyuncu, “Sadece mesane kanseri değil etrafa yayılmaya hevesli bir kanser. Doğal olarak kan değerlerim düşüyor. Patoloji neticesi geldi, kanserin türü de böylelikle belli oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren 71 yaşındaki sanatçı, “Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben de kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum” şeklinde konuşmuştu.

18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul’da doğan Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Atilla, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ayberk Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Son olarak reyting rekortmeni diziler ‘Seksenler’ ve ‘Kiralık Aşk’ta oynadı.