Avrupa Şampiyonası Kuzey Kıbrıs’ta

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONİFA)’nin organize ettiği CONİFA 2017 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahibi belli oldu. Birlik yaptığı açıklamada şampiyonanın bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta yapılacağını resmen duyurdu. Turnuvanın ülkemizde düzenlenmesi için İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan KTFF Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı’nın yaptığı sunumun ardından turnuvaya katılacak takımlar da kesinleşti. 4-11 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak olan turnuvaya Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra: Padania, Abkhazia, Occitania, Ellan Vannin, Sapmi, County of Nice ve Szekely Land ülkeleri katılacak.