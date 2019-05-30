Avrupa Kültür Vakfı’ndan gazetemiz YENİDÜZEN’e tebrik

Avrupa Kültür Vakfı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gazetemiz Yenidüzen’i tebrik etti, “Kıbrıslı Türk bir Avrupa parlamenterinin seçilmesi ve seçimlere katılım oranının yükseltilmesindeki çabalarınızdan dolayı takdirlerimizi iletiriz” dedi.

Yenidüzen Gazetesi’nin yürüttüğü ‘Demokrasiyi Tasarlamak’ Projesi; Avrupa Kültür Vakfı’nın ‘Demokrasi Yaratıcılık İster’ programı altında, Avrupa genelindeki diğer 24 Proje ile birlikte yürütüldü.



Proje, özellikle de Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımın artırılması ve ırkçılık ile mücadeleye katkı koydu.

Avrupa Kültür Vakfı bu yılki seçimlerde Avrupa genelinde son yılların en yüksek katılım oranına ulaşıldığının altını çizerek, “Tüm proje ortaklarımız ile gurur duyuyoruz” şeklinde bir açıklama yayınladı.



Vakıf, YENİDÜZEN dahil yaratıcı ve ilham verici kampanyalardan övgü ile söz etti.

Derya Beyatlı Koordinatörlüğü’nde yürütülen ‘Demokrasiyi Tasarlamak’ Projesi, Avrupa Parlamentosu ve Seçimler konusundaki farkındalığı artırmak, adayları Kıbrıslı Türk seçmenlere tanıtmak, Avrupa Birliği ve AP üzerine bilgilendirme yaparak, sandığa giden Kıbrıslı Türk sayısını üç katına çıkarmayı hedefliyordu.

Avrupa Kültür Vakfı; Yenidüzen Gazetesi’nin hazırlayıp sunduğu ‘Demokrasiyi Tasarlamak’ Projesini 1000 üzerindeki proje başvurusu arasından ‘Avrupa’nın açık ve demokratik bir alana dönüştürülmesine yaratıcı katkı koyduğu’ için seçmişti.