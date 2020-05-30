Hayvancılık Dairesi Müdürü Vurana: “Sadece konaklıyorlar avlanma söz konusu değil”

Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan: “Denizlerimizde en büyük eksiklik ve yıllardır belirttiğimiz güvenlik. Halkımızın içi rahat olsun kaçak avlanmayı elimizden geldiğince yaptırmamaya çalışıyoruz.”

Devrim DEMİR

Avlanmaları yasak trol tekneleri yine sularımızda görüldü, yetkililer ‘avlanmıyorlar, sığındılar’ açıklaması yaptı.

Karpaz açıklarında görülen trol veya gırgır olarak adlandırılan tekneler tepki toplarken, ekolojik dengeye verdikleri zarar ile bilinen gırgır teknelerinin sığınma nedeninin ise ihtiyaç olduğu belirtildi.

Covid- 19 nedeniyle karaya çıkmaları yasak olan teknelerin kıyıda mazot ve gıda yardımı için demirlediği ifade edilirken, Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, Tarım eski bakanı CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Hayvancılık Dairesi Müdürü YENİDÜZEN’e konuştu.

Kıyılara demirleyen teknelerin 24 saat radar ve Sahil Güvenlik tarafından takip edildiği belirtilirken, Denizcilik Anlaşmasına göre sadece gırgırlara değil, yolcu ve yük gemilerine de kolaylık sağlandığı ifade edildi.

Balıkçılar Birliği Başkanı Atakan: “Deniz polisimiz yok”

YENİDÜZEN’e konuşan Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, gırgırlarla her yıl avcılık yapıldığını, bu avcılığın KKTC sularında değil açıkta yapıldığını söyledi.

Atakan, avlanmak için gırgırların geldikleri yerlerden büyük paralar ödeyerek izin aldıklarını belirtti. Son günlerde kıyılara yaklaşan trollerin Sahil Güvenlik ve radarlar tarafından sıkı kontrol edildiklerini ifade eden Atakan, denizlerde en büyük sıkıntının deniz polisi olmadığını, yıllarca talep etmelerine rağmen, KKTC sularını denetleyecek bir ekipolmadığını söyledi. Yıllar önce gırgırlar ile kaçak avcılığın yapıldığının görüldüğünü de ifade eden Atakan, “Kıyılarımızda görülen gırgırlar avlanmak için yanaşmadı. Ülkede yaşanan pandemi nedeniyle kıyıya inme izinleri olmayan teknelerin mazot ve gıda ihtiyaçları var. Denizlerimizde en büyük eksiklik ve yıllardır belirttiğimiz güvenlik. Halkımızın içi rahat olsun kaçak avlanmayı elimizden geldiğince yaptırmamaya çalışıyoruz.”

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana:

“Sadece konaklıyorlar avlanma söz konusu değil”

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, gırgır teknelerinin geçmişte de günümüzde de vergi ödemediklerini belirtti. ‘Orkinos’ balığının ekonomisi çok yüksek değerleri olduğunu ifade eden Vurana, pazarının Japonya olduğunu söyledi.

2003-2006 yılları arasında Orkinos çiftliği olduğunu ancak yaşanan icat krizi nedeniyle izinlendirmenin bir daha yapılmadığını ifade eden Vurana, gırgırların avlandığı bölgenin KKTC suları dışında 12 mil açıkta olduğuna vurgu yaptı. Karpaz’a gelen teknelerin Kıbrıs, Suriye ve Lübnan üçgeninde olduğunu da değinen Gönen Vurana, sığınacak en yakın kıyının KKTC olduğunu ifade etti.

Vurana,” Denizcilik anlaşmamız olduğu için sadece gırgırlar değil, yük, yolcu taşıyan tüm gemilerin olumsuz bir durumda sığınmaları için kolaylık yapıldı. Karpaz kıyılarında görülen tekneler belli ihtiyaçlar nedeniyle sadece konaklıyor, avlanma söz konusu değildir. Polis Genel Müdürlüğü bilgisi dâhilinde olan bir konu karaya çıkmaları yasaktır” dedi.

Eski Tarım Bakanı Erkut Şahali:

“Hükümetin ömrü nedeniyle projeler sonuçlanmadı”

Eski Tarım Bakanı CTP Milletvekili Erkut Şahali, gırgır teknelerinin her yıl gündeme geldiğine işaret etti. Gırgırların kıyılara temel yaklaşma nedenlerinin ikmal ihtiyacı olduğuna değinen Şahali, salgın nedeniyle sahile inmelerinin yasaklandığını söyledi. Uluslararası sularda avlanma yetkisi olan gırgır tekneleri ile ilgili polisiye tedbirlerin şart olduğuna vurgu yapan Şahali, geride bıraktığımız yılda alınan tedbirler nedeniyle, gırgırların gündeme gelmediğini kaydetti.

“Etkin bir denetim şart”

Gırgırlarla ilgili etkin bir denetimin şart olduğunu kaydeden Şahali, “Hükümetlerin kısa ömürlü olması nedeniyle projeleri tamamlayamadık. Umuyoruz ki birileri takip ediyor, bu konuyla ilgili ciddi bir mesaiye ihtiyaç vardır. Kaçak girişlerin önlenmesi açısından elzem olacaktır. Nesli tükenmekte olan hayvanların avlanması ile ilgili denetim ve önlemler arttırılmalı” dedi.