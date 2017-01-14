Atun, ‘Afrika- Konya’ zirvesinde

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Konya'da düzenlenen "Afrika-Konya Zirvesi- Stratejik İş Geliştirme Toplantısı”na işadamları ile birlikte katıldı.



Bakan Atun, toplantıda yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın avantajlı bir coğrafik konumda bulunduğunu ve Afrika ülkeleriyle ticareti desteklediklerini belirterek, Kıbrıslı Türk sanayi ürünlerinin kaliteli ve nispeten fiyat avantajlı olduğunu söyledi.



Dün başlayan ve yarın tamamlanacak zirve Konya MUSİAD tarafından organize edildi. Konya Dedeman Hotel'de yer alan zirvede, 38 Afrika ülkesinden büyükelçi, işadamı ve diplomatlar yer alıyor.