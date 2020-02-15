Atlas’ın iflasıyla, biletler yine uçtu

Fehime ALASYA

Şubat tatili sonrası düşmesi beklenen uçak bileti ücretleri, Atlasın iflasını açıklaması ile seyrini korudu.

İstanbul yönüne 550 TL’den düşük uçak biletine rastlanmazken, Adana seferleri 400 TL’yi aşan rakamlarla başladı. YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise ek sefer arttırmak için ilgili şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Yarıyıl tatili sonrasında Adana yönündeki uçuşlarda büyük bir değişiklik olmazken, İstanbul ve Londra yönüne gidiş-dönüş ücretlerinin az da olsa düştüğü görüldü.

Buna rağmen İstanbul yönüne olan gidişler cep yakmaya devam ederken, Larnaka’dan Londra’ya seyahat etmek hala cazibesini koruyor.

Tatil bitiminde 15 - 22 Şubat tarihleri arasında Ercan’dan İstanbul’a seyahat etmek isteyenler en az 592 TL ile 800 TL ödemeyi gözden çıkarıyor. Bu rakamlar, 2- 15 Şubat tarihlerinde ise 879 TL ile bin 500 TL arasında değişiyordu.

Aynı tarihlerde Adana yönüne bir haftalık seyahat 461 TL’den başlarken, 600 TL’ye ulaşıyor. Bu rakamlar tatil öncesindeki 2- 15 tarihlerinde 475 TL’den başlayıp 500 TL’ye çıkıyordu.

Atakan: “Ek sefer koymak için ilgili şirketlerle çalışıyoruz”

Mevcut uçuş yapan şirketler ile frekans artırımı konusunda çalışmaya başladıklarını belirten Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, uçuş planlamaları çerçevesinde ek seferler için çalıştıklarını kaydetti.

Atakan, “Bilet fiyatları konusunda birçok girişimimiz ve çalışmamız var, özellikle arz artışı sağlayıp yüksek talebi dengelemeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul yönüne gidişler hala cep yakıyor…

15 - 22 Şubat tarihleri arasında Ercan’dan İstanbul’a seyahat etmek isteyenler en az 592 TL ile 800 TL ödemeyi gözden çıkarıyor. Bu rakamlar, 2- 15 Şubat tarihlerinde ise 879 TL ile bin 500 TL arasında değişiyordu.

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte 15 Şubat’ta adadan çıkmak isteyen vatandaş, İstanbul yönüne seyahati için en az 592 TL tutarındaki uçak biletine 800 TL’yi bulan rakamlar ödeyebiliyor.

Uçuş saatlerine göre değişkenlik gösteren fiyatlar, tarihlerde oynandığı zaman da farklılaşıyor.

Adana uçuşları tatil dinlemiyor

Gidiş dönüşünü hafta sonuna denk getirmeden hafta içi Pazartesi-Cuma şeklinde yapmak isteyen Adana yolcuları bu yolculuk için daha fazla ödemeyi gözden çıkarıyor.

15 - 22 Şubat tarihleri arasındaki 1 haftalık seyahat için ise 461 TL’den başlarken, 600 TL’ye ulaşıyor. Bu rakamlar tatil öncesindeki 2- 15 tarihlerinde 475 TL’den başlayıp 500 TL’ye çıkıyordu.

17 Şubat Pazartesi gidiş, 21 Şubat Cuma dönüş tarihlerinde ise aynı yöne seyredecek olan yolcular, 436 TL’den başlayıp 836 TL’yi aşar rakamlarla karşı karşıya kalıyor.

Söz konusu uçuşların tatil başlangıcı veya bitişinde de benzer oranda seyrettiği göze çarptı.

Tatilin bitmesiyle Londra uçuşları düştü

Kıbrıslı Türklerin en fazla seyahat ettiği istikamet olan Londra yönüne seferler ise tatilin sona ermesiyle düşüş yaşandığı görüldü. Bu düşüşe karşın Londra’ya uçuşlar, Larnaka yönünden hala cazibesini yitirmedi.

15 - 22 Şubat tarihleri arasında Londra yönüne Ercan’dan gidecek olan yolcular bin 300 TL’den başlayıp 3 bin TL’yi aşıyor.

Benzer şekilde bir haftalık seyahat için Londra’ya gidiş-dönüş bilet fiyatlarına 2 Şubat 15 Şubat tarihlerinde 2 bin 297 TL ile 3 bin 688 TL ödemek durumunda kalınıyordu.

Öte yandan Larnaka’dan Londra’ya uçmak isteyenler ise bu sefer için 761 TL’den başlayıp 2 bin 300 TL’ye çıkan rakamlar ödemek durumunda. Londra- Ercan farkı, yurt dışı uçuşlarında bire kez daha ortaya çıkıyor.

Atlas Global Havayolları iflas başvurusu yaptı

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayolları'nın resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global Havayolları, resmen iflas başvurusunda bulundu.

Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Twitter'da yapılan açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğu ve operasyonlarını durdurduğu belirtildi.