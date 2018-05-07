Güzelyurt bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yedidalga’da faaliyet gösteren Aspava Restaurant sular altında kaldı.

Olay sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Aspava Restaurant Direktörü Caner Aspava, şiddetli yağmur nedeniyle restoranın sular altında kaldığını, şu anda kendi çabaları ile temizlik yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Su baskının bölgede devam eden yol çalışması nedeniyle yaşandığını iddia eden Aspava, “Restoranın önünde yol çalışması devam ediyordu. Buraya konulan rögarlar küçük geldi, suyu çekmedi. Bu nedenle de tüm su restorana aktı” dedi.

Aspava, olayın ardından belediye, kaymakamlık ve itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Şu anda restoran içerisinde 37 cm su olduğunu ifade eden Aspava, “Restoran su altında, perişanız” dedi.