"Askeri mühimmat ve akaryakıt depoları yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmalıdır"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, dün gece Çatalköy bölgesinde gerçekleşen askeri mühimmat patlaması konusunda açıklama yaparak, bundan böyle daha büyük felaketlerin yaşanmaması için askeri mühimmat ve akaryakıt depolarının yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Bengihan ayrıca gelecek nesillere silahlar, bombalar yerine sevgi çiçeklerinin açacağı barış içinde bir Kıbrıs bırakmanın sendika olarak bilincil görevleri olduğunun altını çizdi.

Bengihan'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:;

"Dün gece Girne bölgesinde yaşanan askeri cephanelik patlaması, üzerinde ciddiyetle durulması ve acilen tedbir alınması gereken bir olaydır.

Can kayıbı yaşanmaması büyük bir şans olmakla birlikte konu şansa bırakılamayacak kadar büyük önem taşımaktadır. Daha önce ölümle sonuçlanan patlama olayına, büyük çaplı orman yangınlarına rağmen bu konuda hala daha herhangi bir adım atılmaması kabul edilebilecek bir durum değildir.

Bu ve benzeri olayların ülke ekonomisinin lokomotifi olarak ilan edilen Turizm ve Eğitim sektörleri açısından da olumsuz yönde çok büyük etki yaratacağı aşikardır.

Çok daha büyük felaketlerin yaşanmaması adına askeri mühimmat ve akaryakıt depolarının yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması için sivil ve askeri tüm yetkili makamların vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerekmektedir.

Sendikamızın temel ilkeleri doğrultusunda yürütmüş olduğu barış mücadelesinin önemini bu olay bizlere bir kez daha göstermiştir. Küçücük adamız Kuzeyi ve Güneyi ile her an patlamaya hazır bir silah deposuna dönmüştür.

Gelecek nesillere silahlar, bombalar yerine sevgi çiçeklerinin açacağı barış içinde bir Kıbrıs bırakmak birincil görevimizdir. Sendikamız bu bilinçle adamıza barış gelinceye kadar mücadelesine devam edecektir."