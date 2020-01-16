Asgari ücrette ‘zaman kazanma’ hamlesi mi?

Dila ŞİMŞEK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için yarın toplanacağı belirtildi, komisyon üyesi İşçi Temsilcisi ‘geç kalındığına’ işaret etti, amacın zaman kazanarak Şubat’ı atlamak’ olduğunu savundu.

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, toplantının geç yapıldığını ve ortada henüz bir rakam da olmadığını belirterek, “12 Şubat’a kadar oyalayıp, asgari ücretin belirlenmesini Temmuz’a bırakmayı istiyorlar” şeklinde konuştu.

27 Aralık’ta, kendilerinin ısrarıyla ilk görüşmenin yapıldığına değinen Yeltekin, Ocak’ta yılın ilk asgari ücretinin belirlenmesi gerektiğini ve Ocak itibariyle geçerli olması gerektiğini savundu.

“Bu iş Şubat’a sarkarsa, 12’sinden sonra yapılması yasaklanacağı için Temmuz’a kalacak. Bu toplumu ilgilendiren bir mevzudur ve var gücümüzle Ocak’ta her şeyin tamamlanması için çalışacağız, gerekirse eylem yapacağız” dedi.

Asgari ücret şu anda brüt 3 Bin 400 TL, net 2 Bin 958 TL olarak uygulanıyor.

“İşverenle devlet bir oldukça, hiçbir şey olmaz…”

Yeltekin, ana muhalefetin de bu konuda sesini çıkarması gerektiğini vurgulayarak, duyarsız olmamaları gerektiğini söyledi. Çalışma Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerine dikkat çeken Yeltekin, “İşverenle devlet bir oldukça, hiçbir şey olmaz. 2958 TL’yle insanların geçinmesini bekliyorlar, bunun kirası, elektriği, suyu, yemeği, çocuk masrafları var, hangi birini karşılamaya yeter? İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı çuvalladı, hiçbir bütçe tasarıları ve öngörüleri, hesabı tutmadı” şeklinde konuştu.