ARUCAD Art Space’ten Açık Çağrı   

ARUCAD’ın Lefkoşa’daki etkinlik mekânı Art Space tarafından Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan ‘Tasarım Ürünleri’ sergisi için açık çağrı yayınlandı. Günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu fonksiyonel ve sürdürülebilir tasarım anlayışına sahip ürünler aynı mekânda satışa da sunulacak.

Seçici kurulda Arkın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ve ARUCAD İç Mimarlık Öğretim Görevlisi Kim Bennett yer alıyor.

ARUCAD Atölyeleri ve Stüdyolarından Yararlanma İmkânı

Katılımcılara talep ederlerse, belirlenecek maliyet karşılığında ürünlerini ARUCAD’ın stüdyo veya atölyelerinde modelleme ve üretme olanağı sunulacaktır. Tasarımlar; ev kullanımına yönelik ürünler, günlük kullanım ürünleri, iş hayatında, ofislerde kullanılabilecek ürünler ve grafik tasarım ürünlerini kapsamaktadır. Tasarımlarda plastik, cam, ahşap, seramik, deri, metal, tekstil ürünleri gibi materyaller kullanılabilecektir.

Başvurmak isteyen adaylar ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna www.arucad.edu.tr adresinden ulaşabilir. Açık çağrıya son başvuru tarihi 29 Mart 2019’dur.

‘Tasarım Ürünleri’ sergisi için ayrıntılı bilgi:

Dicle Özlüses/ARUCAD/artspace@arucad.edu.tr/05338680692