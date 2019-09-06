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Art Studio 110 Uluslararası Kolonisi başladı

Art Studio 110 Uluslararası Kolonisi başladı

Lefkede, kurulması  tasarlanan  "Çağdaş Sanat Müzesi"ne eser kazandırmak amacıyla düzenlenen ART  Studio 110 Uluslararası Sanat Kolonisi başladı.

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Lefkede, kurulması  tasarlanan  "Çağdaş Sanat Müzesi"ne eser kazandırmak amacıyla düzenlenen ART  Studio 110 Uluslararası Sanat Kolonisi başladı.

4’üncüsü düzenlenen ART  Studio 110 Uluslararası Sanat Kolonisi’nin Yeşilırmakta - Vouni King Hotel de  başladığı ve 15 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi.

Hırvatistan, Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan  ve Kuzey Kıbrıs’tan  8 sanatçının farklı  tekniklerde  tablolar  üzerinde çalışma yapacağı, Bulgaristan ve Hırvatistandan  gelen  iki  yontu  sanatçısının da heykel çalışması yapacağı kaydedildi.

Etkinliğin açılışı ve sanatçı tanıtımı bugün Vouni King Hotel Kışlık  Restoran  bölümünde  17.00’de başlayacak.

 (ID/ÖK) FOTOĞRAFLI

    • T  STUDİO 110  ULUSLARARASI SANAT KOLONİSİ  BAŞLADI
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