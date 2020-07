Arda Erkan mezarı başında anıldı

Beş yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, ölümünün beşinci yılında Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında anıldı. Anma töreni dün saat 18.30’da gerçekleşti.

Anma törenine ailesi, tüm dost, arkadaş ve sevenleri yanında Uyuşturucu ile Mücedele Komisyon başkanı Hasan Karaokçu da katıldı.

Arda ailesi ve Karaokçu mezarı başında konuşma gerçekleştirdi. Ardından katılımcıların çiçekleri bırakmasıyla anma seramonisi son buldu.

Arda’nın ailesi yaptığı açıklamada,

“Arda’mızı burada toprağa vereli tam Beş yıl oldu. Ölümünden sonra Uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki sürece, büyük katkı ve ivme kazandıran Arda, uyuşturucuyla mücadelede topluma yol gösterici bir misyon oluşturmuştur. Beş yıldır oğlumuzun uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olduğunu dile getirdik. Hatta oğlumuzu kaybettiğimiz ilk günlerde gazetelere verilen röportajlarda oğlumuzun uyuşturucudan değil biri veya birileri tarafından öldürüldüğü söylenmişti. Çünkü onu morgda gördüğümüzde bunu anlamak zor değildi. Ayrıca oğlumuz Arda yüksek dozda uyuşturucu ve alkol alarak kendi ölümüne sebebiyet verecek biri olmadığını çok iyi bilirdik. 27 Haziran 2018 tarihli adli ölüm tahkikatı neticesinde oğlumuzun ölümüne başkalarının sebebiyet vermiş olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu ve etkin bir soruşturma yapılmadığı ortaya çıkmıştır. Dosya emarelerle birlikte tekrar polise iade edilmesine rağmen hiçbir adım atılmadı. Bugüne kadar Arda Erkan dosyası ile ilgili olumlu izler bırakmayan Polis Genel Müdürlüğü yeni bir döneme geçmiş ve yeni atamalar olmuştur. Öncelikle yeni göreve gelenlere hayırlısı olsun , yeni görevlerinde başarılar diler ve şimdi bu soruları onlara soruyoruz?

Oğlumuzu bizden koparanlar, genç yaşta aramızdan gitmesine sebep olan veya olanların özellikle o gece beraber olduğu kişilerden yola çıkarak suçlu veya suçluların bulunması için ne yapılacak? Oğlumuzun ölümü faili meçhul mu kalacak?... Çözülemedi deyip sizler de dosyamızın raflarda tozlanmasına mı seyirci kalacaksınız?”

“Yeni açılım sürecinde bizler yeni hayat için normalleşme adımlarını atarken, PGM’de yeni görev devir almış olan ekibin faili meçhul dosyamız için nasıl adımlar atacağının takipçisi olacağız.

Arda’nın ailesi olarak oğlumuza son bir borcumuz olduğundan sorumlulara karşı her türlü

Hukuksal savaşımızı da sürdüreceğimizi sizler huzurunda kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

Karaokçu; “İnsanlar bu hayattan göçer ama ismi ölümsüzleşir. Sevgili Arda da uyuşturucuyla mücadele konusunda sembol olmuştur”

Uyuşturucu ile Mücedele Komisyon başkanı Hasan Karaokçu yaptığı açıklamada şöyle konuştu; “İnsanlar bu hayattan göçer ama ismi ölümsüzleşir. Sevgili Arda da uyuşturucuyla mücadele konusunda sembol olmuştur. Arda’nın ölümü konusunda Annesi ve babasının haklı bir mücadelesi var. Bunları aydınlanmasını istemesi bir anne ve babanın bana göre en büyük hakkıdır. Bizler de her zaman her zor durumda onların yanında olmaya devam edeceğiz. Komisyon olarak da Arda’nın anısını yaşatmak için her yıl yaptığımız etkinlikleri daha da güçlendirerek devam edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele nefes almadan vermemeiz gereken bir mücadeledir. Her nefes aldığımızda hem mücadele ettiğimiz kesimlerden hem de içimizdeki dirençlerden engeller karşımıza çıkar. O yüzden ilerleyebilmek çok zordur bazı noktalarda. Ama yine de Arda’nın yaşatılması, verilen bu mücadele, Komisyon olarak attığımız bu adımlar, yaptığımız bilimsel araştırmalar, ekip çalışmalarıyla ilgili olarak bir noktaya geldiğimize inanıyorum ama mücadelede yürünecek çok yol var. Burdaki bu etkinliği çok değerli buluyorum ve katılan herkese teşekkür ediyorum.”