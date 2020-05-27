Aramalar sonuç verdi

Alagadi’de denize kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan'a ait olduğu düşünülen cansız beden, aramaların 5’inci gününde bulundu. Arife günü arkadaşlarıyla denize girdiği Alagadi-3 mevkiinde dalgalara kapılıp kaybolan Mehmet Ceyhan günlerdir aranıyordu.

Ceyhan’a ait olduğu düşünülen cansız beden, dört günün ardından az önce Sahil Güvenlik tarafından, Elexsus Otel’in arka bölgesinde bulundu, Polis henüz bu yönde resmi bir açıklama yapmadı.

Binbir aynı gün bulunmuştu…

Mehmet Ceyhan ile birlikte dalgalara kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir’in cansız bedeni olayın yaşandığı gün saatler sonra bulunurken, 24 yaşındaki Mehmet Ceyhan’ın cansız bedenine olayın üzerinden dört gün geçmesine rağmen ulaşılmamıştı.