Araç Kayıt taşındı

Lefkoşa'daki "Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği"nin taşınma çalışmaları tamamlandı. Eski KTHY rezervasyon binasına taşınan daire, bugün itibarıyla yeni binada hizmet vermeye başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı konu ile ilgili şunları ifade etti; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski KTHY rezervasyon binasına taşınma çalışmaları dün tamamlanmış ve bugün itibarıyla yeni binada hizmet vermeye başlamıştır.

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin eski KTHY rezervasyon binasına taşınma çalışmaları Kurban Bayramı tatili süresince devam ederken, elektronik aksamın kurumu ve idari personelin odalarının hazırlanması için binada bazı tadilat işleri gerçekleştirilmiştir. Binada ayrıca tekerlekli sandalye kullanan bireyler için iki de rampalı giriş bulunmaktadır.

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, Trafik Dairesi’nin yeni binasının yapımı tamamlanana kadar eski KTHY rezervasyon binasında halka hizmet vermeyi sürdürecektir.

Bu arada Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nde oluşan yoğunluğun giderilmesi ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilme adına seyrüsefer harçlarının internet üzerinden ödenmesini sağlayacak olan sistemin 2018’in sonuna doğru devreye girmesi hedeflenmektedir.

Bununla birlikte Eylül 2018 başı itibarıyla araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma konularında bilgi almak isteyenler, “1300”ı tuşlayarak “ALO ARAÇ KAYIT DESTEK HATTI”ndan yararlanabilecektir.

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, tüm personeli ve teknik imkanlarıyla halkımıza en iyi hizmeti vermek için gerekli çabayı göstermeye devam edecektir. Kurban Bayramı tatili nedeniyle işlem yapılamamasından dolayı bugün baş gösteren yoğunluk ve yaşanılan aksaklıklar nedeniyle halkımızdan özür diler, gerekli anlayışı gösterdikleri için teşekkür ederiz.