Araç Kayıt çilesi

Araç Kayıt Dairesi’nde yurttaşın çilesi bitmek bilmiyor. Devletin önemli gelir kapılarından biri olmasına rağmen Araç Kayıt Dairesi’nde saatlerce bekleyen yurttaşlar, isyanını sosyal medyada dile getiriyor. Geçmişe kıyasla yapılan iyileştirmelere rağmen dijital çağın kolaylıkları bir türlü devreye giremiyor. E-devlet söylemleri, internet üzerinden ödeme vaatleri, dijital dönüşüm sözleri gerçek olmazken, hem çalışanlar, hem de yurttaşlar vezne önlerinde beklemeye devam ediyor.

(Fotoğraf Ahmet Muratoğlu, Sosyal Medya)