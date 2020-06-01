Aplıç geçiş noktası yakınlarında yangın
Lefke Aplıç geçiş noktası yakınlarındaki bir arazide saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.
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Lefke Aplıç geçiş noktası yakınlarındaki bir arazide saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:15 sıralarında, Lefke’de Aplıç Kapısının güney doğu kısmında ormanlık arazide bir yangın meydana geldi .
Yangına polis itfaiye ve askeri personel müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın rüzgârın etkisiyle güneye doğru ilerliyor.
Fotoğraf Haluk Giray
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