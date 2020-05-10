Anneler Günü Corona gölgesinde kutlanıyor

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla kutlanan Anneler Günü, bu yıl Coronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağının gölgesinde geçiyor.

Kutlamalar fotoğraflar, iyi dilekler ve güzel sözlerle sosyal medya hesapları üzerinden veya telefon görüşmeleriyle yapılıyor. Annelerini kaybedenler sosyal medyada özlemelerini dile getiriyor. Ortak temenni ise herkesin annesine gönül rahatlığı ile sarılabileceği günlerin yakın zamanda gelmesi.

Bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyup annelerini dün ziyaret edip hediyelerini verirken, risk grubundaki annelerini korumak için bu ziyaretleri erteleyenler de oldu.

Annesi hayatta olmayanlar ise bugün sokağa çıkma yasağı olduğundan mezarlık ziyaretlerini dün yaptı, kaybettiği yakınları için dua okudu.

Devlet ve hükümet yetkilileriyle sivil toplum örgütleri Anneler Günü nedeniyle mesajlar yayımlıyor.

ÇİÇEKÇİLER ADRESE TESLİM FAALİYET GÖSTEREBİLİYOR

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde onayladığı “Sokağa Çıkma Yasağı (Değişiklik) Emirnamesi’yle bugünden itibaren başlayan Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağına çiçekçiler için istisna uyguladı. Emirname uyarınca, çiçekçiler Anneler Günü nedeniyle direkt dükkanlarına müşteri kabul edip satış yapmıyor ancak sadece adrese teslim şeklinde faaliyet gösterebiliyor. Bu amaçla evlere çiçek taşıyacak personel çalıştırılabiliyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla ülkede 4 Mayıs'tan itibaren bazı sektörler açıldı, kısmi sokağa çıkma yasağı ile şehirler arası seyahat yasağı kalktı ancak bugünden itibaren her pazar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günleri sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebiliyor. Geceleri 21.00-06.00 arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs'a kadar sürecek.