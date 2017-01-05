Güzelyurt Hastanesi ihalesinin iptalinin ardından gözler bundan sonraki sürece çevrildi

Ayşe GÜLER

Müteahhitler Birliği’nin boykot kararı aldığı, krize dönmesi nedeniyle de iptal edilen Güzelyurt Hastanesi ihalesinde şimdi de ‘Ankara’ bilmecesi yaşanıyor.

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın hastane ihalesiyle birlikte alt yapı ihalelerinin Ankara’da açılması için işlem başlattığı yönündeki açıklamalarına karşın, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bu girişimden haberi olmadığı ortaya çıktı.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise Denktaş’ın beyanlarını öfke içerisinde verdiğini düşündüğünü, ısrarcı olunması halinde ise bunu kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan bilgi almak için aradığımız Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık ise, açıklama yapmak istemedi.

GÜRCAFER: “ISRAR OLURSA, KABUL ETMEYİZ”… Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise ihaleyle ilgili Denktaş ile görüşeceklerini belirterek, “Denktaş’ın bu yöndeki beyanlarını öfke ile verdiğini düşünüyorum. Ancak bu konuda ısrarcı olunursa kabul etmemiz mümkün olmayacak” şeklinde konuştu

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: İhalenin Ankara’da açılması ısrarını kabul etmeyiz

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın alt yapı ihalelerinin Ankara’da açılacağı yönündeki beyanlarını öfke içerisinde verdiğini düşündüğünü söyledi, bu konuda ısrarcı olunması halinde ise kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Gürcafer, kısa süre içerisinde Güzelyurt Hastane ihalesiyle ilgili Denktaş ile görüşeceklerini belirterek, “İlgili bakanın bu konuda ısrar edeceğini düşünmüyorum. Olayın neticede mantıklı bir zemine oturacağını düşünüyorum. Ancak bu konuda ısrarcı olunursa kabul etmemiz mümkün olmayacak” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Gürcafer, ihalelerle ilgili Ankara’da açılması yönünde TC Müteahhitler Birliği ile protokol imzalandığını hatırlatarak, bu protokole göre hangi ihalelerin Kıbrıs’ın kuzeyinden hangi ihalenin Ankara’da açılması gerektiğinin yer aldığını söyledi.

“İhaleye fesat karıştırma varsa…”

Gürcafer, Güzelyurt Hastanesi ihalesinin birliğin tutumu nedeniyle değil, şartname ve ihale sürecini hazırlayan kamu görevlilerinin yanlış yapması nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

İhale sürecinde birliğin yaptığı girişimlerin dikkate alınması halinde olayın bu noktaya taşınmayacağını aktaran Gürcafer, şöyle konuştu: “Geçmişte de yaptığımız boykotlarda keyfi bir karar alınmamıştır. İhaleye fesat karıştırma, birilerine haksız kazanç sağlanmaya çalışılması veya mevzuata uyulmaması halinde boykot kararı alınıyor. Boykotun ardından da kısa sürede mevzuatın düzeltilerek ihalenin yeniden çıkmasını sağladık.”

Bulut inşaat olayı ve 800 tane mudi o dönemki hükümetin sebep olduğu bir olaydı. Biz o dönemde de boykot etmiştik.

DENKTAŞ ANKARA’YA İŞARET ETTİ, SUCUOĞLU ‘BİLGİM YOK DEDİ… Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın hastane ihalesiyle birlikte alt yapı ihalelerinin Ankara’da açılması için işlem başlattığı yönündeki açıklamalarına karşın, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bu girişimden haberi olmadığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu: İhalenin Ankara’da açılıp açılmayacağıyla ilgili bilgim yok

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt Hastanesi ihalesinin Ankara’da açılıp açılmayacağına ilişkin bilgisinin olmadığını açıkladı, bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

İhalenin Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından açıldığını belirten Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın ise sadece ihale için gereken bütçeyi hazırladığını dile getirdi.

Sucuoğlu, bu konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşmediğini de sözlerine ekledi.