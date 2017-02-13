Anastasiadis'ten Akıncı'ya yanıt gecikmedi
Anastadiadis Akıncı'ya hitaben "Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan işgal (20 Temmuz) kutlamalarını iptal et" dedi.
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis Enosis referandumunun okullarda kutlanması kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert bir yanıt verdi.
Anastadiadis Akıncı'ya hitaben "Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan işgal (20 Temmuz) kutlamalarını iptal et" dedi.
Anastasiadis "Bir kutlama kararı var diye çözüm çabalarımız yok sayılamaz" diye konuştu.
Anastasiadis’in açıklamsının önemli satır başları şöyle:
"İşgalin sona ermesi ve vatanımızın birleşmesi hedefimiz olmaya devam ediyor"
"Cenevre Zirvesi'nin devamı 4 özgürlüğe bağlı olursa sorumlu Türkiye olacak”
“Kıbrıs Rum tarafı çözümden uzaklaştığımız düşüncesini paylaşmıyor”
"Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan işgal kutlamalarını iptal et"
"Bir kutlama kararıyla Rum liderliğinin çözüm istenci sorgulanamaz"