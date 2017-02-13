Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis Enosis referandumunun okullarda kutlanması kararını eleştiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sert bir yanıt verdi.

Anastadiadis Akıncı'ya hitaben "Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan işgal (20 Temmuz) kutlamalarını iptal et" dedi.

Anastasiadis "Bir kutlama kararı var diye çözüm çabalarımız yok sayılamaz" diye konuştu.

Anastasiadis’in açıklamsının önemli satır başları şöyle:

"İşgalin sona ermesi ve vatanımızın birleşmesi hedefimiz olmaya devam ediyor"

"Cenevre Zirvesi'nin devamı 4 özgürlüğe bağlı olursa sorumlu Türkiye olacak”

“Kıbrıs Rum tarafı çözümden uzaklaştığımız düşüncesini paylaşmıyor”

"Enosis kutlaması için o kadar hassasiyet gösteriyorsan işgal kutlamalarını iptal et"

"Bir kutlama kararıyla Rum liderliğinin çözüm istenci sorgulanamaz"