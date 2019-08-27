“Anastasiadis suçlamalara cevap vermek zorundadır”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum liderliği ve DİSİ’nin panik içerisinde hareket ettiğinin açıkça görüldüğünü, nitekim AKEL tarafından denilenleri dinliyor görünüp başka şeyleri yanıtladıklarını söyledi.

Kiprianu, Kıbrıs Rum liderliği ve DİSİ’nin AKEL’i Kıbrıs sorununa ilgi göstermemekle suçladığını, son iki yıl boyunca Kıbrıs Rum liderliğine inisiyatifler üstlenmesi yönünde sürekli çağrılarda bulunan tek siyasal partinin AKEL olduğunu, Kıbrıs Rum liderliğinin bu çağrıları duymazdan geldiğini, DİSİ ve diğer siyasal partilerin sustuğunu vurguladı. Anastasiadis’in uluslararası toplumdan gelen baskıyı hissederek aniden Kıbrıs sorunuyla ilgilenme kararını aldığını söyleyen Andros Kiprianu, bir yandan Türkiye’nin tahrik edici ve saldırgan tutumlarının yoğunlaştığı, diğer yandan üzerinde anlaşmaya varılmış olan çerçevenin terk edilmesi ve iki devletli çözümün görüşülmesi talebinin çeşitli taraflardan ve hatta Kıbrıs Rum toplumu içinde dahi dillendirildiği koşullarda bu durumun yaşandığını kaydetti.

Kimilerinin AKEL’e yurtseverlik dersleri vermeye kalkıştığını söyleyen AKEL Genel Sekreteri, AKEL’in kimseden ve özellikle de DİSİ’den yurtseverlik derslerine ihtiyacı olmadığını belirtti. Kıbrıs Rum liderliği ve DİSİ’nin yaptığı gibi lafta ve boş içeriklerle değil, AKEL’in siyasal bedel de üstlenerek Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını desteklediğini ve yurtsever bir parti olduğunu pratikte gösterdiğini söyledi.

Yolsuzluklarla ilgili olarak Anastasiadis’in çok somut suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ve bunlara yanıt vermesi gerekirken, bu suçlamalar dışında her şeye yanıt vermeye çalışarak tartışılan konuları başka mecralara taşıdıklarına işaret eden Andros Kiprianu, herhangi bir rastgele kişinin değil, Kıbrıslı Rum liderin adını taşıyan avukatlık bürosunun yaptıkları nedeniyle Kıbrıs’ın iftiralara uğradığını söyledi. Anastasiadis’in bu suçlamalara ikna edici cevaplar vermek zorunda olduğunu ve AKEL’in bu yönde kendisine bir kez daha çağrıda bulunduğunu söyleyen Kiprianu, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in iktidardan uzaklaştırılması gereksiniminin sadece AKEL’in değil, Kıbrıs halkının talebi olduğunu vurguladı.