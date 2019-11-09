Anastasiadis, Paris'e gidiyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği “Paris Barış Forumu”na katılmak amacıyla Pazartesi günü Paris’e gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis’in 11 Kasım gecesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’un, foruma katılacak olan hükümet ve devlet başkaları onuruna vereceği yemeğe de katılacağını yazdı.

Habere göre Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, 12 Kasım sabahı Forum çalışmalarına katılacak ve aynı gece Ada’ya dönecek.

Paris ziyaretinde Anastasiadis’e, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu eşlik edecek.