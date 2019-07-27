Ambulans şoförlerinden ‘ek mesai kesintisi’ tepkisi

Ada genelinde birçok noktada hizmet veren 112 Ambulans şoförleri, "ek mesai ücretlerinde habersizce kesinti yapıldığını" iddia etti, bu duruma tepki gösterdi, iş bırakma sinyali verdi.

“Ek mesai gibi çalışma derdimiz yok. Gerekirse personel alsınlar, nöbetler bu şekilde dönmeyecek. Sağlık bambaşka bir şeydir, biz evimizden, ailemizden, sosyal hayatımızdan fedakârlık ediyoruz. Angarya çalışmayacağız. Ada genelindeki tüm ambulans şoförlerinin kararı bu yöndedir”

"Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde yüz saatlerde çalıştırıldığımız halde, bakanlıktan aldığımız bilgide son üç aylık ek mesailerimizin yüzde ellisi ödenecek. Bu karar anayasaya göre aykırıdır. Angarya çalıştırmaya girer zaten mesailerimiz dışında, 50,60 ve 100 saat yakıyorduk"

Devrim DEMİR

Ada genelinde birçok noktada hizmet veren 112 Ambulans şoförleri, "ek mesai ücretlerinde habersizce kesinti yapıldığını" iddia etti, bu duruma tepki gösterdi, iş bırakma sinyali verdi.

Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında yüzde yüz çalıştırıldıkları halde, ek mesailerinde yüzde elli kesintiye gidileceğini öğrendiklerini söyleyen ambulans şoförleri angarya çalıştırılmayacaklarını bu düzeni kabul etmeyeceklerini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan ambulans şoförleri, 2010 yılından bu yana ek mesailerle ilgili 47/2010 yasasının var olduğunu ve yüzde yüz ek mesai aldıklarını belirtti.

Yasal olan tüm haklarını kullanacaklarını kaydeden ambulans şoförleri, ilerleyen günlerde mesai bitiminden sonra çalışmayacaklarını açıkladı.

112 Sorumlu Şoför Mehmet Kedi: “Sorumlusu bakanlıktır”

Lefkoşa 112 sorumlu ambulans şoförü Mehmet Kedi, YENİDÜZEN’e konuştu, yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Yıllardır ek mesailerini yüzde yüz ödendiklerini ifade eden Kedi, bakanlığın aldığı kararla son üç aylık çalıştıkları ek mesailerini yüzde yüz değil, yüzde elli alacaklarını öğrendiklerini kaydetti. Alınan bu ani karar doğrultusunda angarya işletildikleri saatler dışında çalışmayacaklarını ifade eden Kedi, “Bu halka büyük bir sıkıntı yaratacak. Mesai saatlerimiz dışında artık bir saat bile fazla çalışmayacağız, bu da başkent gibi bir yerde ambulans sayısının ikiye düşeceğini gösteriyor. Lefkoşa bunu kaldırmaz, olan halka olacak ve bunun sorumlusu bakanlık ile hükümettir. Paramedik hemşireler dâhil şoförler de bundan böyle yüzde elli ek mesai alacak. Bu şekilde nöbetler kesinlikle dönmeyecek. Bu işin çözümü bakanlık ve maliyede biter.”

“Personel alsınlar nöbetler dönmeyecek”

112 sorumlu ambulans şoförü Mehmet Kedi, bu kararla nöbetlerin dönmeyeceğini ifade ederek, “Ek mesai gibi çalışma derdimiz yok. Gerekirse personel alsınlar, nöbetler bu şekilde dönmeyecek. Sağlık bambaşka bir şeydir, biz evimizden, ailemizden, sosyal hayatımızdan fedakârlık ediyoruz. Angarya çalışmayacağız. Ada genelindeki tüm ambulans şoförlerinin kararı bu yöndedir” dedi.

2010 yılından bu yana ek mesailerini 47/2010 yasasına göre yüzde yüz ödenerek aldıklarını kaydeden Kedi, “Hiç haberimiz olmadan bir açıklama yapıldı ve çalıştığımız son üç ay ek mesailerimizin yüzde elli ödeneceğini öğrendik. Bunu bile bile 9 yıldır biz yüzde yüz ek mesai alırken, son üç ayımızın yüzde elli kesilmesi devletin yasaya aykırı gelmesi demektir. İlk kez böyle bir şey oluyor, bu şekilde çalışmayacağımızı belirttik. Ağustos ayında bir kereye mahsus yüzde yüz ek mesai ödeneği alacağı ifade edildi. Biz çalıştığımız üç ayın hakkını almıyorsak, ben Ağustos ayında neden angarya çalıştırılmaya devam edeyim. Bakanlıktan gelecek olan resmi yazıyı bekliyoruz. Ağustos ayında yüzde elli söylenirse o olacak yüzde yüz denirse o. Asla bunun üzerine çıkmayacağız, bu hükümet anayasayı tanımıyor ve bizi angarya çalıştırmaya mahkûm ediyor.”

“Kaos ortamı yarattılar”

Saatleri dışında çalışmayacaklarını da ifade eden Kedi, “Bu yaratılan ortam kaos ortamdır. Mesai dolunca ambulanslar burada duracak, yaşanan acil vakalardan bakanlık ve hükümet sorumludur” dedi.

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Tarkan Atakan: “Çaresini ilgili makamlar düşünsün”

“Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde yüz saatlerde çalıştırıldığımız halde, bakanlıktan aldığımız bilgide son üç aylık ek mesailerimizin yüzde ellisi ödenecek. Bu karar anayasaya göre aykırıdır. Angarya çalıştırmaya girer zaten mesailerimiz dışında, 50,60 ve 100 saat yakıyorduk. Bu saatten sonra bu iyi niyeti göstermeyeceğiz. Bu saatten sonra tüzükte artık düzeltilemez, çaresini ilgili makamlar düşünsün.”

Cengiz Şerifoğlu: “ Olacak olanlardan sorumlu değiliz”

“Kesinlikle normal çalışma saatlerimiz dışında angarya çalıştırılmayacağız ve bunu kabul etmeyeceğiz. Arkadaşlarımız ile aldığımız karar bu yöndedir, olacak olan doğacak olan tüm sorumluluklardan bundan sonra baştakiler sorumludur.”

Cankut Akyay: “Hükümet kolayı tercih etti”

“Yasal hakkımız neyse ve yasal ek mesai hakkım neyse onu tutacağım. Bu saatler dışında bir saat nöbet tutmayacağız. Doğacak olan sıkışıklıktan, mağduriyetten biz sorumlu değiliz. Protokola imza atılmadan bu işin çözümü vardı ve tüzükle düzeltilebilirdi. Hükümet elini taşın altına koymayarak, kolayı tercih etti.”