“Amacımız Taşınmaz Mal Komisyonu’na baskı yaratmak”

Thomaides ailesi, Taşınmaz Mal Komisyonu’na baskı yaratmak için, kendilerine ait mülkü 2005’te satın alan Fikri Ataoğlu’na dava açtığını kaydetti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile ailesine dava açan Thomaides ailesinin avukatı Rikkos Mappourides, Alithia Gazetesi’ne açıklama yaparak, Taşınmaz Mal Komisyonu’na ‘baskı oluşturmak’ istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta, Fikri Ataoğlu’na, 1974’ten önce kendilerine ait olan mülkü satın aldığı için bir sene önce dava açtıklarını duyuran Thomaides ailesinin avukatı Rikkos Mappourides, “Dava açılmasının nedeni politik değil, Türkiye tarafından yönetilen kuzeydeki Taşınmaz Mal Komisyonu’na baskı yaratmak içindir. Strateji olarak, Kıbrıslı Rumların taleplerini geciktiriyorlardı. Ataoğlu’nun siyasi kimliği, bu baskıyı tetiklemek için etkili olabilir” dedi.