Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Altınkum sahili çöplük doldu
Altınkum sahili çöplük doldu

Altınkum sahili çöplük doldu

Dünya çevre literatürlerine giren, Ada’nın gözde sahillerinden olan Dipkarpaz’daki Altınkum plajı, “Çöplükkum” oldu.

A+A-

Dünya çevre literatürlerine giren, Ada’nın gözde sahillerinden olan Dipkarpaz’daki Altınkum plajı, “Çöplükkum” oldu.

Sahili kullanan bazı kişiler tarafından bırakılan çöp poşetleri etrafa saçılarak kirlilik yarattı.

Özel Çevre Koruma alanı olan ve Çevre Dairesi’nin yetkisi altında bulunan sahilde, hiçbir temizlik ve denetim yapılmazken, yaşanan çevre felaketine yurttaşlar tepki gösterdi.

Bir yurttaşın objektifine takılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yetkililer göreve çağrıldı.

ak-005.jpg

FOTOĞRAFLAR: Sosyal Medya

Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler