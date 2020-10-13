Almanya'dan Türkiye'ye çağrı: "Doğu Akdeniz'de 'provokasyondan' kaçının"

Almanya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye her türlü 'provokasyondan' kaçınması çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyondan kaçınması gerektiğini belirterek ülkesinin AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ı kapsayan resmi ziyaret öncesinde uçağa binmeden önce açıklama yapan Maas, "Ankara eğer hep tekrarladığı üzere görüşmelerin sürmesiyle ilgileniyorsa, uluslararası gerginliğin yumuşaması ve provokasyon arasındaki etkileşimi sona erdirmelidir" diye konuştu.

Türkiye'ye müzakerelere açık olmasını isteyen Maas, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki tartışmalı alanlarda gaz arayışını sonlandırması çağrısında bulundu.

Maas, Türkiye'nin Oruç Reis gemisini tekrar Doğu Akdeniz'de araştırma yürütmesi için göndereceğini açıklamasının ardından Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz geriliminde arabuluculuk görevi üstlenen Alman Dışişleri Bakanı "Doğu Akdeniz'de tek bir kıvılcım felakete yol açabilir" uyarısında bulunmuştu.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Meis Adası yakınlarında yapacağı araştırma için 12 - 22 Ekim tarihleri arasında 10 günlük Navtex ilan edilmiş, gemi Antalya limanından araştırma sahasına doğru yola çıkmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Türkiye'nin bu adımını "üzüntü verici" olarak nitelerken, Fransa Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaparak gelişmelerden endişe duyduklarını kaydetti.