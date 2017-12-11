Alınan sonuçlar ve günün programı
Süper Lig'de 12'inci hafta maçları tamamlandı. Birinci Lig'de ise bu akşam oynanacak Dumlupınar - Gönyeli maçıyla birlikte 12. hafta son bulacak.
K-Pet Süper Lig
G. Gücü - GAÜ Çetinkaya: 2-1
G. Birliği - Doğan TB: 4-1
Mağusa TG – Ozanköy: 4-1
Cihangir – Binatlı: 3-1
Baf ÜY – K. Kaymaklı: 0-1
Lefke - Merit A. Yeşilova: 4-0
Türk Ocağı – Y.Boğaziçi: 2-0
Yenicami – Yalova: 4-1
K-Pet Birinci Lig
Değirmenlik – Esentepe: 2-5
B. Bağcıl – Doğancı: 1-0
Girne HE – Mormenekşe: 3-1
Akova - Kaya Mehmetçik: 2-1
Hamitköy – Lapta: 1-2
Maraş – Çanakkale: 1-2
Görneç – Göçmenköy: 1-1
U21 Süper Lig
G. Gücü - GAÜ Çetinkaya: 4-1
G. Birliği - Doğan TB: 1-0
Mağusa TG – Ozanköy: 1-1
Cihangir – Binatlı: 2-0
Baf ÜY – K. Kaymaklı: 4-2
Lefke - Merit A. Yeşilova: 1-4
Türk Ocağı – Y.Boğaziçi: 5-0
Yenicami – Yalova: 3-0
U21 Bölgesel Lig (Doğu Grubu)
Değirmenlik – Kaya Mehmetçik: 6-2
Görneç – Akova Vuda: 1-6
Mormenekşe – Dumlupınar: 0-2
Maraş – Çanakkale: 4-0
Dipkarpaz – Esentepe: 3-1
U21 Bölgesel Lig (Batı Grubu)
Denizli – Göçmenköy: 1-4
Lapta – Düzkaya: 0-2
B.Bağcıl – Girne HE: 4-0
Karşıyaka – Gönyeli: 4-1
Doğancı – Hamitköy: 1-2
Bugün
K-Pet Birinci Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Gönyeli
Serkan Durmaz
Not: Dumlupınar – Gönyeli karşılaşmasının başlama saati 18.30.