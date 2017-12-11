Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Alınan sonuçlar ve günün programı
Alınan sonuçlar ve günün programı

Alınan sonuçlar ve günün programı

Süper Lig'de 12'inci hafta maçları tamamlandı. Birinci Lig'de ise bu akşam oynanacak Dumlupınar - Gönyeli maçıyla birlikte 12. hafta son bulacak.

A+A-

K-Pet Süper Lig

G. Gücü - GAÜ Çetinkaya: 2-1

G. Birliği - Doğan TB: 4-1

Mağusa TG – Ozanköy: 4-1

Cihangir – Binatlı: 3-1

Baf ÜY – K. Kaymaklı: 0-1

Lefke - Merit A. Yeşilova: 4-0

Türk Ocağı – Y.Boğaziçi: 2-0

Yenicami – Yalova: 4-1

 

K-Pet Birinci Lig

Değirmenlik – Esentepe: 2-5

B. Bağcıl – Doğancı: 1-0

Girne HE – Mormenekşe: 3-1

Akova - Kaya Mehmetçik: 2-1

Hamitköy – Lapta: 1-2

Maraş – Çanakkale: 1-2

Görneç – Göçmenköy: 1-1

 

U21 Süper Lig

G. Gücü - GAÜ Çetinkaya: 4-1

G. Birliği - Doğan TB: 1-0

Mağusa TG – Ozanköy: 1-1

Cihangir – Binatlı: 2-0

Baf ÜY – K. Kaymaklı: 4-2

Lefke - Merit A. Yeşilova: 1-4

Türk Ocağı – Y.Boğaziçi: 5-0

Yenicami – Yalova: 3-0

 

U21 Bölgesel Lig (Doğu Grubu)

Değirmenlik – Kaya Mehmetçik: 6-2

Görneç – Akova Vuda: 1-6

Mormenekşe – Dumlupınar: 0-2

Maraş – Çanakkale: 4-0

Dipkarpaz – Esentepe: 3-1

 

U21 Bölgesel Lig (Batı Grubu)

Denizli – Göçmenköy: 1-4

Lapta – Düzkaya: 0-2

B.Bağcıl – Girne HE: 4-0

Karşıyaka – Gönyeli: 4-1

Doğancı – Hamitköy: 1-2

 

Bugün

K-Pet Birinci Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Gönyeli

Serkan Durmaz

 

Not: Dumlupınar – Gönyeli karşılaşmasının başlama saati 18.30.

Bu haber toplam 67 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler