Alıcıdan satıcıya ulaşıldı

Lefkoşa’da şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar M.S.M.A, A.A.A.M, N.A.A.A ve N.H. N.M dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı.

Uyuşturucu ve metal öğütücü…

Dümenci 14 Mart’ta saat 13.50’de Lefkoşa’da Esat Çınar sokakta TH 015 plakalı araçta zanlılar huzurunda yapılan aramada iki ayrı poşete sarılı yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile metal öğütücü bulunduğunu kaydetti.

Polis zanlı M.S.M.A’nın söz konusu uyuşturucu maddeyi 13 Mart’ta aranan bir şahsın isteği ve para vermesiyle zanlı N.A.A.A’dan 300 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Dümenci, ayni gün belirlenen bir diğer zanlının tespit edilerek üzerinde yapılan aramada sırt çantasında foil kâğıda sarılı yaklaşık 1 gram hintkeneviri ile 2 adet plastik öğütücü bulunduğunu belirtti.

Satıcıya ulaşıldı…

Polis memuru Halil Dümenci, zanlıdan yapılan soruşturmada konu maddeyi 12 Mart’ta Gönyeli’de zanlı N.H.N.M’den 400 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, ayni gün zanlı A.A.A.M’nin tespit edilerek kullanımında bulunan GM 380 plakalı araçta yapılan aramada, vites kolunda 3 gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram hintkeneviri ile yine aracın bagajında 3 ayrı şeffaf naylona sarılı 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Evinde de uyuşturucu…

Zanlının Gönyeli’deki ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasındaki komodin çekmecesinde iki ayrı poşete sarılı 15 gram ağırlığında olan sentetic cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktaran polis memuru Halil Dümenci mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Polis alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini ayrıca emarelerin de analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek aranan bir şahsında olduğunu bu bağlamda zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.