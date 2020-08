"Ali Pilli hem suçlu, hem güçlü"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkan Sami Özuslu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi basını hedef alan söylemlerinden dolayı eleştirdi.

Özuslu yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli, hükümet ve bakanlık olarak yeni tip Coronavirüsü konusunda yap(a)madıkları ve/veya yanlış yaptıkları hakkında topluma hesap vereceği yerde bir kez daha basınımızı hedef göstermeyi tercih etmiştir” dedi.

Özuslu şöyle devam etti:

“Bu tavrı ile ‘hem suçlu, hem güçlü’ deyişini akıllara getiren Sayın Bakan’a anımsatmakta yarar görmekteyiz:

1. Basın özgürdür ve bu özgürlüğe gölge düşürmeye yönelik her türlü girişim ve niyete tepkimiz her zamanki gibi çok sert olacaktır.

2. Corona sürecinde kamuoyunun bilgi alma ve yalan/yanlış haberden korunması görevini üstlenen basın olmuştur. Teşekkür edeceğiniz yerde basını hedef almanız –en hafif tabirle- talihsizliktir.

3. ‘Vakaları bizden önce basına yansıtanlar hakkında soruşturma açılacak’ diyerek basın üzerinden sağlık çalışanlarına ‘aba üzerinden sopa’ göstermeniz hiç yakışık değildir. Bilgiyi tekelci anlayışla ele alanların literatürdeki yeri bellidir.

4. ‘Basında virüs vakaları ile ilgili haberler paniğe sokuyor’ şeklindeki açıklamanız, bakanlığınızın ve hükümetinizin iletişim becerisiyle alakalı bir sorundur. Bunu gidermenin ve insanlarımıza ‘paniğe kapılmayacakları’ bilgiler vermenin bir yolunu bulmanızda fayda vardır.

5. ‘Halk bizim açıklamalarımıza itibar etsin’ demeniz de, doğru zaman ve şekilde bilgi vermekte sıkıntı yaşadığınızın, toplumda güven uyandırmadığınızın itirafıdır. Bunun sorumlusu ne özverili sağlık çalışanları ne de en zor koşullarda görev yapan basın emekçileridir.

6. Virüsün giderek yaygınlaşması ve oluşan kaygı tablosu karşısında zamanınızı ve enerjinizi bu tür anlamsız ve yararsız işlerle geçireceğiniz yerde, hepimizi tehdit eden Corona’nın durdurulması için gerekli bilimsel adımları atmanızı şiddetle tavsiye ve rica ediyoruz. Emin olunuz ki Kıbrıs Türk basını doğru yapılan her işe olduğu gibi buna da her türlü desteği verecek, kamuoyunun zamanında ve doğru bilgi alma hakkını sonuna kadar savunacak ve bu görevini yerine getirecektir.

7. Herkesin ‘kendi işini yapması’ ve ‘başkasına gölge etmemesi’ en doğrusudur. İnanın ki Kıbrıs Türk basını ‘başka ihsan’ istemiyor.”