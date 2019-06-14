Aksun:“Toplum düzenine herkes uymak zorunda”

Devrim DEMİR

Lefkoşa Türk Belediyesi önünde 4 Ocak tarihinde iki grup arasında sokak ortasında yaşanan kavgada, Erkan Bayandursun’u 4 yerinden bıçakla ağır yaralayan Bünyamin Dolgun aleyhindeki dava karara bağlandı, “Ağır yaralama” davasında Bünyamin Dolgun 6 yıl hapse mahkûm oldu.

Mahkeme Başkanı sokak ortasında infial yaratan suçun hafifletici yanı olmadığına dikkati çekti. Aksun, “Bu kavganın çıkış nedenini her iki tarafın geldiği etnik köken ve örf ve adetlerine bağlamaya çalışması ise modern hukuk sistemimiz açısından uygun olmadığı gibi, yabancıların da ülkemizdeki kamu düzenini bozmamak ve toplum yapısına uygun hareket etme zorunluluğu olduğundan dolayı lehine değerlendirmeyiz.”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen davada, “Ağır yaralama” suçundan 5 aydır hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekleyen Dolgun, dün yine yargı önündeydi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen “Ağır yaralama” davasında Bünyamin Dolgun 6 yıl hapse mahkûm oldu. Davanın kararını başkan Fadıl Aksun açıkladı.

Ortalığı birbirine katmışlardı

Olayın olgularına değinen mahkeme başkanı Fadıl Aksun, sanık Bünyamin Dolgun ile müşteki Erkan Bayandursun arasında Bayandursun’un eski eşinden kaynaklanan bir husumet olduğunu anımsattı.

Bayandursun ve Dolgun’un sürekli bu konu yüzünden telefoniyen birbirlerine ulaşarak tartıştıklarını kaydetti.

4 Ocak tarihinde sanık ile müştekinin Lefkoşa Türk Belediyesi karşısında bulunan Tunar Gümrükleme’nin önünde buluşmak üzere anlaştıklarını ve olay yerine yalnız gitmediklerini belirten Aksun, aralarında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade etti.

İki grup arasında çıkan kavgada, Bayandursun’un sanık Dolguna tornavida ile saldırdığını, sanık Dolgun’un ise tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Bayandursun’un sol göğüs, sol karın, sağ omuz ve sağ kalça kısmına ilgili bıçağı sokarak ağır yaraladığını kaydetti.

Kavganın olay yerine giden vatandaşlar ve kavgaya karışan şahısların ayrılması ile son bulduğunu ifade eden Aksun, polisin ihbar üzerine olay yerine gittiğine değindi.

5 aydır yargılanmayı bekliyor

Dolgun aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından, 7 Ocak tarihinde Merkezi Cezaevine gönderildiğini kaydeden Aksun, sanığın sabıkasız bir kimse olduğunu ancak bu durumun kararda değerlendirilmediğini kaydetti.

Suçlar yasada ağır hapislik öngörmekte

Sanık Bünyamin Dolgun’un yargılandığı ‘ ağır yaralama ‘ suçundan oy birliği ile suçlu bulunduğunu kaydeden başkan Fadıl Aksun, sanığın mahkûm olduğu ‘ ağır yaralama ‘ suçunun ömür boyu, ‘ Vahim zarar ‘ suçunun ise 7 yıl , ‘ yaralama ‘ suçunun 3 yıl, ‘ bıçak taşıma suçunun ‘ ise 1 yıla kadar hapislik cezası olduğunu kaydetti.

Aksun: Suçun ciddiyeti gözler önünde

Aksun, Dolgun’un yargılandığı ‘ ağır yaralama ‘ suçunun ömür boyu hapis cezası gerektiriyor olmasının sanığın işlemiş olduğu suçun ne derece ciddi ve vahim olduğunun gözler önünde olduğunu kaydetti.

Aksun, anayasada “Herkes, barış, güven ve huzur içinde yaşama hakkına sahiptir. Yine Anayasada herkes vücut bütünlüğü hakkına sahiptir. Bu haklar o kadar önemli görülmüştür ki, çerçevesi Anayasada çizilmiş ve garanti altına alınmıştır” dedi.

“Bu tür davranışlara hukuk devleti var olan yerde müsamaha gösterilmez”

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, KKTC’nin hukukun üstünlüğü olan bir hukuk devleti olduğunu, bu nedenle herkesin hukuk kurallarına bir başkasına zarar vermeden hatalı olsa dahi cezalandırmadan uymak zorunda olduğunun altını çizdi.

Aksine bir davranışın, toplumun güven ve huzurunu bozucu aynı zamanda kişinin vücut bütünlüğünü ihlal eden bir davranış olarak nitelendirildiğini kaydeden Aksun, bu tür davranışlara hukuk devletinin var olduğu yerde müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Bayandursun’un hayati organlarına saldırdı

Davanın olgularına dikkati çeken Aksun, iki grup arasında gayri kanuni şekilde taşımamaları gereken kesici ve delici aletlerle kavgaya tutuştuklarının görüldüğünü kaydetti.

Bu kavga neticesinde sanığın müştekiye bıçakla saldırdığı ve suçun tafsilat bölümünde yer alan yaraların oluşmasına sebebiyet verdiğini ifade eden Aksun, yaralara bakıldığında

Sanığın müştekiye elindeki bıçakla sol karın boşluğuna, sol göğüs kısmına, sol kalça kısmına ve sağ omuz kısmına soktuğunu anımsattı.

Müştekinin yaralanmalarında iddianameye konu delici-kesici aletin kullanıldığı ve yine müştekinin özellikle üst beden bölgesinin göğüs ve karın kısmında yaralar olduğunu kaydeden mahkeme başkanı, bu yaralanmaların ciddi yaralanmalar olduğu bunlardan bir tanesinin akciğere ulaşacak derinlikte olduğunun dikkate alındığında müştekinin hayati değerlerini de tehdit ettiğinin anlaşıldığına vurgu yaptı.

“Toplum huzursuz”

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, iki grup arasında güpegündüz Başkent Belediyesinin önünde işlek bir caddede gelişigüzel kavgaya tutuşan iki grubun bir birlerinin bedenlerine yönelik suç işlediklerini kaydetti.

Sanık avukatının hafifletici nedenleri sunarken müvekkilinin örf ve adetlerine dikkati çektiğini ifade eden Aksun, “Bu tip suçlar kişilerin bedenlerine yönelik işlenen suçlar olmakla beraber suçun işleniş şekli itibari ile sokak ortasında bu şekilde ağır yaralanma ile neticelenen bir kavganın toplumu huzursuz etmediğini söylemek mümkün olmadığı gibi bunu ceza takdir ederken göz ardı etmek de olanaksızdır. Sanık avukatının müştekinin de bu kavganın çıkmasına attığı mesajlarla katkı koyduğu yönündeki müdafaasını incelediğimizde her iki tarafın da bir diğerini düelloya davet edercesine olay yerine davet ettiğini görmekteyiz. Bu açıdan sanık ve müşteki arasında bir ayrım yapmak ve bu olayın başlamasında diğerine göre daha ağır bir role sahip olduğunu söylemeye olanak yoktur. Bu kavganın çıkış nedenini her iki tarafın geldiği etnik köken ve örf ve adetlerine bağlamaya çalışması ise modern hukuk sistemimiz açısından uygun olmadığı gibi, yabancıların da ülkemizdeki kamu düzenini bozmamak ve toplum yapısına uygun hareket etme zorunluluğu olduğundan dolayı lehine değerlendirmeyiz.”

Aksun: “Ülkenin sokaklarının güvenliği tartışılır hale geldi”

Bu suç tipinin özelde kişinin beden bütünlüğü aleyhine işlendiğini, suçların toplumda yarattığı huzursuzluğu da göz ardı etmenin mümkün olmadığının altını çizen Aksun, “Başkent Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden birinin üzerinde ve Lefkoşa Türk Belediyesi gibi halkın yoğunlukla bulunduğu bir mahalde işlenen bu suçun ülkemiz insanlarını huzursuz ettiği ve ülkenin sokaklarının güvenli olup olmadığını tartışılır hale gelmesi dahi bu suçların kamusal huzuru ne derecede etkilediğinin temel göstergesidir. Kamu huzuru ise bir ülkenin en temel değerlerinden biridir. Bu değerlere yapılan saldırının ise cezanın takdirinde göz önüne alınması kaçınılmazdır.”

6 yıl hapis yatacak

Sanık Bünyamin Doygun’un işlediği suçlar neticesinde ‘ ağır yaralama ‘ suçundan 6 yıl hapse mahkûm edildiğine oy birliği ile karar verildiğini kaydeden Aksun, sanığın 2,3. ve 4. davaların ayni olgulardan neşet ettiği ve 1. davanın ceza tespitinde ağırlaştırıcı faktör olarak dikkate alındığı cihetle sanığa bu davalardan mahkûmiyet kaydedildiğini açıkladı.