Akıncı ve Erhüman görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan görüşmesini gerçekleştirdi.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı ile görüşmenin gündeminde Kıbrıslı Rum Lider Anastasiades’le gerçekleştirilecek görüşme ve Kamu Reformu olduğunu belirtti. Erhürman’ın ifadeleri şöyle: “Birinci konu 26’sın Sayın Anastasiades’le gerçekleşecek görüşmeydi.

Hepimizin beklentisi Sayın Anastasiades’in önerilerini somutlaştırması. Neyse istediği onu söylemeli, bunu somut olması lazım. Somut olarak söylediği şey bizim tarafımızdan da kabul edilirse, sonuç odaklı müzakereye de hazır olmalı. Sayın Anastasiades benim fikrimce zamana oynuyor. Mobil telefonlar gibi güven artıcı önlemleri de sürekli erteliyorlar.Müzakere olsun diye müzakere etmek kabul edeceğimiz bir şey değil. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak sıkıldık ve yorulduk. Kamu Reformu ile ilgili de görüş- alış verişinde bulunduk.

Yıllardır süren çalışmalar var, meclise gitti, komitelerde çalışıldı, teknik komitede çalışıldı. Sendikalarla da çalışıldı ama Meclis Komitesi’nde sendikalarla da yeniden madde madde ele alınacak. Belirli ilkeler var, o ilkeleri bozmamak kaydı ile ortak akıl aranacak. Sayın Cumhurbaşkanı’na da o ilkelere ilişkin bir bilgi notu göndereceğim. Sendikalar sürece dahil olacak, ben de görüşeceğim. Elbette görüş ayrılıkları olabilir, gözden kaçan şeyler de olabilir. Sendikalarımızın aktif katılımı bizim de istediğimiz bir şeydir.”