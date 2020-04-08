Akıncı, hükümet ile bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daveti ile yarın Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de bir toplantı yapılıyor. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bir araya gelerek, coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan durum ve bundan sonrası için öngörülen gelişmeleri değerlendirilecek.

"Panik yapmayacağız; ancak tedbiri elden bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Akıncı, diğer ülkelere kıyasla Kıbrıs'ın kuzeyinde daha iyimser bir tablo olduğuna dikkat çekerek yine de tedbirli olmaya devam etmek gerektiğini vurguladı.

Akıncı'nın ifadeleri şu şekilde; Dünya insanlığı olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Amerika ve Avrupa’nın bazı ülkelerindeki gelişmeler çok vahim. Oralardaki tabloyu görünce kendi durumumuzla ilgili daha iyimser olabiliyoruz. Ama asla gevşememek lazım. Evet, ilk günden söylediğimiz gibi, panik yapmayacağız; ancak tedbiri elden bırakmayacağız. Henüz biten bir durum yok. Adım adım, elbirliğiyle, dayanışma içerisinde bu badireden çıkacağız.

Bu anlayış çerçevesinde yarın 11.00’de Cumhurbaşkanlığında bir toplantı yapıyoruz. Davetim üzerine Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile corona virüs salgını nedeniyle yaşanan durumu ve bundan sonrası için öngörülen gelişmeleri değerlendireceğiz. Sağlıkla kalın, evde kalın.