Akaryakıt fiyatının YARISI VERGİ

Dövizde yaşanan yükselişe paralel, akaryakıta yapılan zam, gözleri yakıt fiyatlarını ortaya çıkaran vergi ve ücretlere çevirdi. Akaryakıt fiyatının neredeyse yarısı vergiye gidiyor

Ayşe GÜLER

Dövizde yaşanan yükselişe paralel, akaryakıta yapılan zam, gözleri benzin fiyatlarını ortaya çıkaran vergi ve ücretlere çevirdi.

Ülkeye ithal edilen akaryakıtın neredeyse 2 katı artarak, vatandaşa ulaştığı ortaya çıktı.

Örneğin; 1 litresi 2.37 TL’ye ithal edilen 95 oktan benzin, vergi ve ücretler eklendiğinde iki katı artışla 4.30 TL’ye satışa sunuluyor.

Gemiye geliş fiyatı 2.42 TL olan 98 oktan benzinin ise vergi, KDV ve çeşitli ücretlerin dahil edilmesiyle vatandaşa ulaştığı fiyat 4.48 TL’yi buluyor.

Bunun yanı sıra ülkeye 2.41 TL’ye ithal edilen gazyağı 3.91 TL’ye, 2.44 TL’ye gelen Euro Dizel’in fiyatı ise 4.13 TL’ye yükseliyor.

Öte yandan Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, akaryakıta yapılan zammın ‘önlenemez’ olduğunu vurgulayarak, daha fazla artış yapılması gerekirken hükümetin inisiyatif kullanarak Euro Dizel ve 98 oktan akaryakıt fiyatlarında 11 kuruş, 98 gazyağında ise 16 kuruşluk indirime gittiğini söyledi.

DİĞER FİYATLAR…Gemiye geliş fiyatı 2.42 TL olan 98 oktan benzinin fiyatı ise, vergi, KDV ve çeşitli ücretlerin dahil edilmesiyle vatandaşa 4.48 TL’ye ulaşıyor. Bunun yanı sıra ülkeye litresi 2.41 TL’ye ithal edilen gazyağı 3.91 TL’ye, 2.44 TL’ye gelen Euro Dizel’in fiyatı ise 4.13 TL’ye yükseliyor.

Euro Dizel hariç 8 kalem…

Benzinciler Birliği’nden alınan bilgiye göre; Euro Dizel hariç, 95 oktan benzin, 98 oktan benzin ve gazyağı fiyatları 8 kalemde belirleniyor.

Buna göre; akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde FİF kıymet bedeli(ithal bedeli), rıhtım harcı, belediye tartı ücreti, turizm teşvik fonu, FİF, nakliye bedeli, dolum tesisi kar payı, bayi karı, KDV etkin rol oynuyor.

Diğerleri dışında yalnızca Euro Dizel’de genel tarım fonu ücreti alınıyor.

2.37 TL’den 4.30 TL’YE… 1 litresi 2.37 TL’ye ithal edilen 95 oktan benzin, vergi ve ücretler eklendiğinde neredeyse iki katı artışla 4.30 TL’ye satışa sunuluyor.

Bayi karları…

Verilere göre; akaryakıtta bayi karları 0.36 TL ila 0.42 TL arasında değişiyor.

Buna göre 95 oktan akaryakıttaki bayi karı 0.40 TL, 98 oktan benzindeki bayi karı 0.42 TL, gazyağı fiyatlarındaki bayi karı 0.36 TL, Euro Dizel’deki bayi karı ise 0.38 TL belirlendi.

Akaryakıt fiyatları 98 oktan benzin: 4.48 TL

95 oktan benzin: 4.30 TL

Euro Dizel: 4.13 TL

Gazyağı: 3.91 TL

Fiyatlar neydi, ne oldu?

En fazla artış gazyağına…

Önceki gün yürürlüğe giren zamla birlikte akaryakıt fiyatlarında en fazla artış gazyağında oldu.

Buna göre; gazyağı fiyatlarındaki artış 13 kuruş olarak kayıtlara geçti.

98 oktan benzin, 95 oktan benzin ve Euro Dizel fiyatlarına ise 11’er kuruş artış yapıldı.

Son zam 10 Nisan’da yapılmıştı…

Hatırlanacağı üzere akaryakıt fiyatlarında son zam, 10 Nisan’da yapılmıştı.

Yapılan zam benzin fiyatlarına 30-31 kuruş, gazyağına ise 19 kuruş olarak yansımıştı.

98 oktan benzin 4.07 TL’den 4.37 TL’ye, 95 oktan benzin fiyatı ise 3.88 TL’den 4.19 TL’ye yükselmişti.

Euro Dizel, 3.82 TL’den 4.02 TL’ye, gazyağı ise 3.59 TL’den 3.78 TL’ye çıkmıştı.

FİDAN: “ZAM ÖNLENEMEZDİ”… Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, akaryakıta yapılan zammın ‘önlenemez’ olduğunu vurgulayarak, daha fazla artış yapılması gerekirken hükümetin inisiyatif kullanarak Euro Dizel ve 98 oktan akaryakıt fiyatlarında 11 kuruş, 98 gazyağında ise 16 kuruşluk indirime gittiğini açıkladı.

Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan

“Akaryakıt zammı önlenemezdi”

Benzinciler Birliği Genel Sekreteri Ertan Fidan, akaryakıta yapılan zammın ‘önlenemez’ olduğunu vurgulayarak, daha fazla artış yapılması gerekirken hükümetin inisiyatif kullanarak Euro Dizel ve 98 oktan akaryakıt fiyatlarında 11 kuruş, 98 gazyağında ise 16 kuruşluk indirime gittiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Fidan, akaryakıtta yapılan değişikliklerde 3 ana faktör bulunduğunu ifade etti, bu konuda dünya piyasasındaki benzin fiyatları, dolar kuru ve devletin Fiyat İstikrar Fonu’na yapacağı zam veya indirim konularının önemli olduğunu belirtti.

Fidan, şu anda hem doların hem de dünyadaki petrol fiyatlarında ciddi yükselme yaşandığını dile getirdi.